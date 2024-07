Un joven viaja a Tailandia y no puede creer lo que pone en el letrero de un bar: "Vais a flipar"

Las redes sociales nos permiten descubrir historias muy particulares. Y si no que se lo digan a Luis, un joven que se fue a Tailandia y que, sin esperarlo, encontró un...¡bar español! Sí, sí. Como lees.

A través de un vídeo que ha compartido en TikTok, explica que se ha encontrado un "restaurante más español que yo". Prosigue su discurso desgranando el menú. "Vais a flipar, paella mixta, chorizo, tapas, jamón serrano, que aquí es lo que más se echa de menos por Tailandia".

A continuación, destaca la decoración del establecimiento. Está cerrado, pero puede ver desde fuera varias banderas de España, un rótulo en el que puede leerse 'gazpacho' y colores amarillos y rojos, característicos de nuestro país. Pero es que, incluso, puede verse una bandera canaria.

@luisustarrozz El restaurante MÁS ESPAÑOL QUE HE VISTO NUNCA Y ME LO TENGO QUE ENCONTRAR EN TAILANDIA ?? ? sonido original - Luis Ustarroz

Las imágenes de este restaurante español en Tailandia se han hecho virales, pues acumula ya miles de 'likes' y cientos de comentarios. Entre ellos, destacamos algunos. "Y yo esperando que probase la comida", "Y la bandera de mi tierra...las islas Canarias", "¿Sabes por qué sé que es español? Porque está cerrado", "Jajajaj. Paella mixta con chorizo", "Uf, yo también comí en ese restaurante y me sorprendió lo rico que estaba todo. Más español que en España" o "En Tailandia hay bastantes restaurantes españoles", son algunos de los mensajes que dejaban los usuarios al descubrir este establecimiento con productos típicos de España.

¿Y tú, te animarías a comer en un restaurante español en Tailandia? La historia es, cuanto menos, curiosa. Un vuelo de casi 20 horas para llegar a una cultura totalmente distinta a la nuestra y toparnos, de lleno, con un establecimiento con platos españoles.

Un español pide paella en un restaurante de Tokio y no puede creer lo que le ponen

Otro español tomó tierra de por medio para descubrir Tokio. Otra gran ciudad. Encontró un restaurante español en la capital japonesa y, en su caso, pudo probar uno de sus platos. La paella. Su experiencia, ya te adelanto, no fue muy buena.





Para empezar, el joven español cuenta que ya, para empezar, "nadie habla español, así que empezamos bastante mal". Para comenzar pidieron lo que parecía jamón serrano, un plato por el que pagaron unos diez euros" y que, a su juicio, no es ni siquiera jamón. También pidieron unas tapas. "Nos han cobrado otros diez euros aproximadamente. No sé qué es esto. Esto no es español. No sé qué es", agregó el español.

Así las cosas, el joven probó una tostada. "Es la única que hay, no hay más pan. Estamos en un restaurante español y no hay pan", aseguró. Por otro lado, otro de los platos estrella de la gastronomía española también pasó por sus manos: una tortilla de patata. Un plato que, evidentemente, tampoco fue de su agrado.

Visto lo visto, y cuando parecía que ya tenía las esperanzas perdidas en esta comida, llegó la paella, que sí "tiene mejor pinta". Finalmente, tras probarla, aseguró: "Está bastante buena. Se ha salvado el restaurante, pero por esto. Y no es paella. Es un arroz con marisco, pero está bueno".