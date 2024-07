La bandera de España es uno de los símbolos más distintivos de nuestro país. Los colores rojo y amarillo se asocian inevitablemente con nosotros, y para los que no son españoles esta bandera, por sus colores tan poco usuales como el amarillo, es muy distintiva de lo que es España. Además de ello, se puede encontrar en muchas naciones, por la influencia que nuestro país ha tenido en todo el mundo, y el ejemplo más claro es América.

Sin embargo, pasa que hay banderas que se parecen... y bastante. Y es que imagínate viajar a Panamá, en un viaje de ensueño: playa, buen clima, una zona histórica y culturalmente muy rica... y encontrarte una bandera española que, ojo, lleva una esvástica, con todo lo que ello supone. ¿Qué está pasando aquí?

Si eres español y ves esta bandera, te puedes llevar un susto... pero no es lo que parece



El origen de esta bandera que parece de España

Lo cierto es que es algo que no se ha visto ni aquí en España, ya que la bandera de la dictadura de Francisco Franco no llevaba ese símbolo, propio del nazismo de Adolf Hitler, ni muchísimo menos. La bandera franquista, de hecho, incorporaba un águila detrás del escudo de España, por lo que no se trata de un reducto del franquismo, ni mucho menos. De hecho, es todo lo contrario.

Esta bandera, en realidad, es fruto de una casualidad y de la mala suerte

Y es que, por increíble que parezca, no tiene nada que ver con España ni con el nazismo. En concreto, se trata de una bandera antigua de una comarca indígena: la de los Guna Yala, al noreste de Panamá, siendo la primera diseñada en 1925. Al principio con el color naranja sustituyendo al rojo y, finalmente, usando el rojo tan similar a España.

De hecho, esta bandera con la esvástica perteneció a un país efímero que duró menos de un mes: la República de Tule, creada tras la revolución de los indígenas guna. Proclamaron su independencia de Panamá el 12 de febrero de 1925, solo para disolverse a inicios de marzo. Hasta el punto en el que en esta zona, tan caribeña, se puede seguir viendo esta bandera, como le pasa a José María, un español que se encontraba visitando el lugar.

Los diferentes diseños que ha tenido la bandera de Guna Yala



El motivo por el que usan la esvástica en la bandera de los Guna Yala

Como vemos, la coincidencia de colores con la bandera de España se trata de eso, una mera coincidencia. Pero, ¿qué pasa con la esvástica? ¿Tenían algún tipo de influencia con el nazismo? La respuesta es contundente: absolutamente nada. Y es que, aunque por desgracia la esvástica quedará siempre relacionada con Adolf Hitler y los crímenes que cometió el nacismo, no ha sido un símbolo que perteneciese exclusivamente a esa ideología, ni mucho menos.

En este caso, estamos hablando de una esvástica levógira, un símbolo muy importante de la tribu de Guna Yala y que los indígenas llevaban usando durante siglos. Hasta el punto en el que, para ellos, era un símbolo de paz que luego se transformó en todo lo contrario. De hecho, la primera bandera es de 1925, cuando todavía no se usaba en Alemania ni había empezado la propaganda nazi.

Sin embargo, muchos se dieron cuenta de la coincidencia. Es por ello que en 1942 incorporaron un círculo a la esvástica, para no estar relacionados con el régimen nazi. Más adelante, en 2010, la bandera cambia totalmente y se usa otra que no lleve a la confusión. No obstante, como se puede ver en el vídeo del tiktoker español, todavía se puede encontrar en muchos puntos de Panamá.

Una coincidencia graciosa y que se queda en solo eso, en una coincidencia con mala suerte. Incluso en los colores de España. Por lo que si viajas a Panamá y te encuentras con eso, que sepas que solo es una curiosidad muy particular.