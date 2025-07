Los ingleses piensan que la palabra "bar" en realidad es una combinación de estas tres: los expertos del español aclaran la verdad

Durante años, una curiosa teoría ha circulado por redes sociales afirmando que la palabra inglesa bar es en realidad un acrónimo de Beer and Alcohol Room (sala de cerveza y alcohol). Esta idea, difundida en forma de memes y publicaciones virales, ha llegado a usuarios de todo el mundo, desde hablantes de inglés hasta francófonos, españoles, italianos e incluso suajili. Sin embargo, según los expertos en etimología y el escritor argentino Daniel Balmaceda, esta creencia es completamente falsa. El verdadero origen de la palabra bar no tiene que ver con siglas inventadas, sino con una raíz mucho más antigua y cercana al español.

La teoría del acrónimo Beer and Alcohol Room se popularizó en plataformas como Instagram, Facebook, X (antes Twitter) y TikTok. Uno de los ejemplos más tempranos data del 14 de diciembre de 2018, cuando un usuario de X publicó: "¿Qué edad teníais cuando descubristeis que BAR significaba Beer & Alcohol Room?". Desde entonces, la afirmación se ha compartido miles de veces, incluso en otros idiomas. Un post en francés del 13 de junio de 2020, por ejemplo, acumuló más de 1.200 retuits y 5.500 me gusta, preguntando: "¿Cuándo supisteis que la palabra 'BAR' significa Beer and Alcohol Room?".

Pero, ¿qué hay de cierto en esta extendida creencia? Según los principales diccionarios etimológicos, absolutamente nada. La palabra bar, en el sentido de establecimiento donde se sirven bebidas alcohólicas, no es un acrónimo, sino que proviene del inglés medieval, el cual a su vez la tomó del francés antiguo barre, que significa "barra, viga o barrera", aunque otros apuntan a que "barre" también es latín, mismo idioma del que proviene el español.

El origen real: una barra, no un acrónimo

Como explica el Oxford English Dictionary y el Online Etymology Dictionary, el término bar llegó al inglés en el siglo XII a través del francés normando, refiriéndose inicialmente a una pieza alargada y sólida, como una barra de metal o madera. No fue hasta finales del siglo XVI (en la década de 1590) cuando comenzó a usarse para designar las tabernas. ¿La razón? En aquellos establecimientos, la bebida se servía sobre una barra o mostrador que separaba a los clientes de los dueños.

Daniel Balmaceda, historiador y autor de libros como Historia de las palabras y El apasionante origen de las palabras, respalda esta explicación. En un reciente tuit, aclaró: "Bar no es el acrónimo de 'Beer and Alcohol Room'. Bar surgió del inglés bar (barra), que a su vez fue tomada del francés barre. Las primeras tabernas no tenían mesas, sólo una barra, que aún está en los negocios que despachan bebidas".

Esta conexión con el francés barre también explica por qué en español usamos palabras como barra o bar, ya que ambas lenguas comparten esta raíz latina. De hecho, en castellano antiguo ya existía el término barra con el mismo sentido de "pieza alargada", lo que refuerza aún más el vínculo entre ambos idiomas.

Por qué persiste el mito del inglés

La difusión de falsas etimologías no es algo nuevo. En la era de las redes sociales, las explicaciones simplistas y llamativas suelen ganar terreno frente a los datos históricos rigurosos. La idea de que bar significa Beer and Alcohol Room resulta atractiva por su lógica aparente: después de todo, un bar es un lugar donde se sirve alcohol. Sin embargo, como demuestran los lingüistas, el lenguaje rara vez funciona mediante siglas inventadas, especialmente en términos tan antiguos.

Además, el fenómeno no se limita al inglés. En español también circulan falsas etimologías, como la creencia de que ojalá viene de "oxalá" (una supuesta invocación a Alá), cuando en realidad proviene del árabe wa šā’ Allāh ("y quiera Dios"). Estos errores persisten porque ofrecen una narrativa sencilla, aunque inexacta, sobre el origen de las palabras.

En cualquier caso, la próxima vez que alguien afirme que bar significa Beer and Alcohol Room, podrás corregirle con fundamento. La palabra no es un acrónimo moderno, sino un término centenario que hace referencia a la barra de las tabernas, heredada del francés y emparentada con el español. Como bien señala Balmaceda, la clave está en la historia lingüística, no en las invenciones virales.