La increíble historia de la perra Bella, perdida mientras huía de un tornado y encontrada 54 días después

Después de 54 días la perra Bella ha vuelto a abrazar a su familia, una historia de superación y que nos confirma la enorme relación de confianza que puede llegar entre los dueños y los animales. Bella, la heroica protagonista del perro de la historia de hoy, se perdió después de salvar a su familia de un tornado. La historia de Bella es una historia con un final feliz. Afortunadamente, de hecho, después de mil desventuras, la pesadilla de nuestra amiga de cuatro patas y su familia terminó de la mejor manera. Bella ha vuelto a casa.

La historia de este pastor australiano nos llega desde Cookeville, Tennessee. Una historia que ha dado la vuelta al mundo en muy poco tiempo, porque una vez más destaca la buena alma de nuestros amigos de cuatro patas.

La noche del tornado

Durante una noche que parecía como las otras, de hecho, Eric Johnson fue despertado por su perro. Al no poder volver a dormir, el hombre decidió encender la televisión. Y en ese momento descubrió el terrible peligro que corrían él y su familia. Un tornado estaba llegando a su ciudad. En poco tiempo, Eric despertó a su familia, tomó todo lo que era vital y cargó el auto para escapar. Y justo cuando iba a la casa a buscar a su perro, el tornado golpeó su casa y la destruyó completamente.

«Bella estaba escondida debajo de nuestra cama - dice Eric - y ella también fue arrojada al jardín como yo. A partir de ese momento, sin embargo, nunca la volvimos a ver, parecía haber desaparecido». Desde entonces, nadie había vuelto a saber de Bella. El perro se escapó asustado y, a pesar de las búsquedas posteriores, no había rastro de ella. Y así comenzó la pesadilla de la familia Johnson. Una pesadilla que duró 54 días, cuando finalmente recibieron esa llamada telefónica que esperaron durante mucho tiempo.

Una familia que vuelve a estar unida

¡Alguien había encontrado a Bella! La perrita Bella logró regresar a casa 54 días después del tornado con buena salud, logrando así abrazar a su familia nuevamente. Johnson y su familia habían dejado prendas de vestir alrededor de su vecindario con la esperanza de que Bella pudiera reconocer el olor y encontrar el camino de regreso. Pero su amiga, Sarah Romeyn, también instaló cámaras prestadas de un grupo local de rescate de animales en áreas donde la gente informó haberla visto.

La familia nunca perdió la esperanza de volver a verla, y un día, después de semanas de búsquedas desesperadas, ocurrió un pequeño milagro. Finalmente, usando las imágenes, Romeyn descubrió el lugar donde Bella se estaba escondiendo. Lograron encontrarla gracias a la amiga que les ayudó a descubrir que Bella estaba a 4 millas de su casa. "Toda la situación ha sido increíble, pero me alegro de haber ayudado - dice Sarah - a lo largo de los años me he vuelto muy buena para volver a recuperar perros".

Entonces, después de 54 días, Bella regresó con sus dueños, y hoy está feliz de nuevo con ellos. Después del tornado, Eric sufrió una lesión en la cabeza, su esposa tenía algunas costillas rotas y su casa fue destruida, "pero lo más importante es que aún tengamos a nuestra familia unida".