Pedro Martín explica por qué se pitó el penalti de Rüdiger sobre Haaland y no el agarrón que sufrió Asencio: "El VAR solo interviene si el balón está en la zona de influencia"

El Real Madrid recibía este miércoles al Manchester City en la sexta jornada de la Champions League, en un partido que podría marcar el futuro de Xabi Alonso tras la derrota frente al Celta el pasado domingo en La Liga.

Y por si fuera poco, a la plaga de lesiones que sufre el equipo blanco en defensa había que sumar la ausencia de Kylian Mbappé, quien inició el partido desde el banquillo.

EL CITY REMONTA EN LA PRIMERA PARTE UN GOL DE RODRYGO

Los pupilos de Xabi Alonso tenían claro que el plan era hacer daño al contragolpe a la defensa del equipo inglés con la velocidad de Vinicius y Rodrygo. Y en los primeros minutos de partido, el conjunto blanco tuvo dos ocasiones claras de gol. La primera fue una falta lanzada por Valverde y la segunda un contragolpe que finalizó mal el 7 madridista.

El inicio del encuentro fue muy eléctrico, pero el Manchester City bajó el ritmo con largas posesiones. Los minutos pasaban, los de Pep Guardiola no conseguían acercarse a la portería de Courtois y, en una rápida transición, Rodrygo puso el 1-0 en el marcador antes del minuto 30 con un disparo cruzado inalcanzable para Donnarumma.

Sin embargo, la alegría no duró mucho en el Santiago Bernabéu porque en un abrir y cerrar de ojos el City consiguió voltear el marcador. El 1-1 lo marcó O'Reilly aprovechando un error de Courtois en un saque de esquina. Y el 2-1 lo anotó Haaland de penalti, después de que Turpin señalara los once metros en un agarrón de Rüdiger al delantero noruego.

Penalti de Rüdiger sobre Haaland en el Real Madrid-City

En los últimos minutos de la primera parte, el Madrid reclamó un penalti por un agarrón de Gvardiol sobre Asencio en una falta, similar al de Rüdiger a Haaland, y en esa misma jugada Courtois evitó el tercer gol del equipo inglés con dos paradones.

LA EXPLICACIÓN DE PEDRO MARTÍN

Los comentaristas de Tiempo de Juego se preguntaban la razón por la que Turpin sí decidió pitar la pena máxima sobre Haaland y no la de Asencio. Y Pedro Martín fue quien explicó la polémica durante la retransmisión.

Gvardiol sujeta por la camiseta a Asencio en una falta en la que el Madrid pidió penalti

"El penalti de Haaland lo han pitado porque el balón iba hacia su zona. Y en el de Asencio el balón no iba a su zona", señalaba el comentarista arbitral de Tiempo de Juego.

Manolo Sanchís se preguntaba el motivo por el que se le da importancia al lugar donde se encuentra el balón y decía: "¿Qué tiene eso de importante, viene en algún sitio del reglamento? No, es penalti igual". Pedro Martín quiso ir más allá y agregó: "Solo intervienen los del VAR si el balón está en la zona de influencia de la jugada".

Manolo Lama, por su parte, cerraba el debate comentando: "Solamente intervienen si el balón va hacia el futbolista. Es así de dramático. Si agarras a un rival, lo tiras y el balón está cerca, te pitan el penalti; y si no, no lo pitan".