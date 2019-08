El impresionante cambio físico “posvacacional” de Tania Llasera que ha revolucionado las redes

Tania Llasera nació en Bilbao, pero su madre es británica y esto es un rasgo que ha marcado mucho vida, no solo por las costumbres que ha adquirido sino también por su forma de entender la vida. Ella se siente medio vasca medio británica y siempre ha presumido orgullosa de ello. Cuando acabó los estudios quiso seguir formándose en Gran Bretaña y en la televisión de allí fue donde hizo sus primeros pinitos.

Pero no fue hasta 2007 cuando dio el salto a la televisión española con el programa ‘Fly Music’, espacio en el que hacía entrevistas musicales. El siguiente paso de la mujer que mejor le queda el pelo corto de la televisión fue uno de los más decisivos en su carrera con su llegada a Fama y ser el relevo de Paula Vázquez, su imponente físico y su desparpajo en televisión hechizó a la audiencia convirtiéndose en una de las presentadoras del momento en nuestro país. Y tras este ascenso profesional, llegó la oportunidad de coopresentar ‘La Voz’ junto a Jesús Vázquez, sin duda, el gran pico de su carrera.

En 2014 tomó una decisión vital muy importante. Con ella Tania hizo una introspección importante y decidió cambiar su estilo de vida. En un descanso del programa durante los meses de verano, Tania se tomó muy en serio dejar de fumar. Y con ella también sus hábitos, su esfuerzo por mantener la tlla 34 pasó a la historia y decidió vivir sin la ansiedad de estar siempre ''perfecta''. Su primera aparición pública en el front row de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid en septiembre de ese mismo año fue muy comentada ya que por primera vez se veía a Tania Llasera con su nuevo nueva imagen.

Ese punto de inflexión en su vida cambió todo, sus prioridades y objetivos cambiaron: crear su propia familia era su mayor deseo. Y dicho y hecho, hoy es mamá de dos preciosos niños que han heredado sus rasgos. Desde ese momento, Tania ha evolucionado también en lo profesional adaptando a su carrera el medio de redes sociales. Cuenta con un diario online en MTMAD, da charlas, diseña y todo lo compagina con su carrera en televisión. Toda una mujer todoterreno.

Activa y reivindicativa, Tania Llasera se ha convertido en uno de los rostros más mediáticos de nuestro país. Su personalidad y naturalidad a la hora de hablar cualquier tema y huir de la distancia que pueden poner en el día a día otros rostros conocidos la ha convertido en una gran influencia para los usuarios.

Tania ha convertido sus gustos y aficiones también en un negocio. De las recetas que inventa en casa a la reforma o mudanza de su hogar, el desarrollo y educación de sus pequeños, los estilismos que escoge o sus dudas existenciales como cualquier mortal. Cualquier cosa que trata Llasera se convierte en noticia. De ahí, que su último posado en bikini con el que ha puesto el fin de las vacaciones haya reabierto el debate sobre el físico y muchos seguidores hayan recordado el cambio que han visto en la presentadora.

A lo largo de estos casi 12 años en televisión Tania ha cambiado de imagen pero no en esencia. Sigue tan divertida y espontánea como siempre, no tiene problema en compartir sus días malos y hacer cómplices a todos de los buenos. Muchas cualidades que hemos ido conociendo de una mujer todoterreno y sumamente polifacética: baila, canta, diseña, crea. No hay nada que Tania Llasera le suponga un obstáculo. Y es que si algo se premia en cualquier aspecto de la vida, pero en esta profesión aún más, eso es la autenticidad y la naturalidad.

Tanto en los momentos buenos como en los regulares, Tania Llasera ha sabido leer lo positivo. Hoy es la mujer que quiere ser y presume de ello.