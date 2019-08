Un joven estrella su coche y se felicita a sí mismo desde el hospital en redes sociales: “Me la gocé”

Estampar tu coche y acabar en el hospital. Un episodio que podría ser traumático para cualquier individuo en nuestro país, no lo es para el protagonista de la noticia. Jonathan estrenó su nuevo Audi este fin de semana y en tan sólo un día lo estrelló antes de acabar ingresado en el Hospital, desde donde se jactó del incidente.

Según publica el diario El Progreso, tan sólo 7 horas le duró a Jonathan el Audi A8 que estrenó este mismo fin de semana en Lugo y del presumía en su cuenta personal de Instagram que tenía “300 caballos”. “V8 chavales, esto es una pasada”, se jactaba el joven mientras conducía el vehículo. “Tengo que frenar sino me como la moto” añadía mientras grababa el cuenta kilómetros y otros detalles del coche. Todo ello publicado como “stories” en su perfil de Instagram, en el que terminaba por colgar un selfie en el que podía vérsele con la cara tatuada y con una venda que le cubría toda la cabeza.

“Un día me duró pero me la gocé. Que me quiten lo bailao. El cráneo reventado”, escribía Jonathan en un texto que acompañaba a la foto, malherido.

De esta manera, el joven presumía de haber estrellado el Audi contra una valla en un accidente en el que, eso sí, ni el conductor ni la persona que viajaba en el coche sufrieron herida alguna. Algo que no privó a Jonathan de presumir de que el coche nuevo le duró poco más de 7 horas y podía haber acabado con su vida.