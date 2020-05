La impactante imagen de Pau Donés en su nuevo videoclip: "Eso que tú me das"

Si la vida te da palo, Jarabe de Palo. El cantante Pau Donés ha estrenado esta semana "Eso que tú me das", el aperitivo de su nuevo trabajo que verá la luz en septiembre. El álbum, el decimocuarto en su discografía, se llamará "Tragas o escupes" y saldrá al mercado en septiembre. Este nuevo trabajo es muy especial para Pau Donés (53 años) porque es el resultado de más de un año de trabajo mientras planta cara al cáncer de colon que le fue detectado en 2015.

"Estamos acostumbrados a ser escuchados, que no a escuchar. Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no. Muchos eran, como dice mi amigo Mikel Erentxun, amigos desconocidos que con sus palabras de aliento me hicieron superar momentos difíciles. Gente supongo que de todo tipo (amigos desconocidos) que quisieron ayudarme y que precisamente por no conocernos, no esperaban nada de mi. (...) "Eso que tú me das" es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido", ha señalado Pau Donés en un comunicado difundido por su discográfica.

"Eso que tú me das" es un gracias inmenso de Pau Donés. Un himno vitalista con el que el líder de Jarabe de Palo se reafirma que su mayor ilusión es volver a pisar pronto un escenario. En el videoclip del tema se le ve más envejecido, la dura secuela de su batalla contra el cáncer. Sin embargo, acompañado de su banda, Pau Donés rezuma vitalidad y fuerza junto a su banda en la azotea de un edificio.

El 1 de septiembre de 2015, Pau Donés hacía público que lo habían operado de un cáncer de colon, lo que le obligó a cancelar los conciertos de la gira programados en España y en América. El 5 de abril de 2016 anunció en su cuenta de Twitter que había superado la enfermedad, pero sólo unos meses después sufrió una recaída. La dura batalla contra la enfermedad le obligó en octubre de 2018 a dejar la música de manera indefinida y centrarse en su salud.

"Me gustaría que la gente no relacionara tanto el cáncer con la muerte y que fuese más consciente de los avances que se están haciendo en la investigación oncológica, por ejemplo en el cáncer de mama", comentaba el intérprete en una entrevista con 20minutos. En los últimos dos años, Pau Donés no ha querido que la enfermedad se convirtiera en la protagonista de su vida y en este último año ha trabajado de forma intensiva para ofrecer nuevos trabajos que devuelvan la alegría a sus fans. "Eso que tú me das" es el primer ejemplo. Un tema que ha gustado mucho. "Gracias por endulzarnos la vida con ese jarabe tan rico y tan mágico que nos alienta el alma para seguir adelante y disfrutar la vida. Cada lírica, hace ritmo con mi corazón, llevándolo aquellos lugares donde dejó sus mejores latidos", señala una de las personas que ha comentado el vídeo en Youtbe. "Es de las canciones más bonitas que he escuchado", dice otra.

Pau Donés, en una imagen de octubre de 2018Javier Cebollada

"Vuelvo porque la música de nuevo a mi cabeza ha vuelto, para encontrarme con mi gente y aquí quedarme siempre, porque pisar el escensario es en lo único que pienso y para hacer lo que siempre he querido hacer", señalaba Pau Donés a principios de este mes de abril en un vídeo.

A lo largo de sus 25 años, Jarabe de Palo se ha convertido en uno de los sellos más exitosos de la música españoles, con decenas de miles de discos vendidos y éxitos arrolladores como "La Flaca", Depende", "Agua" o "Bonito".