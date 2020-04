Imágenes del día: Pilar Rubio se tiñe en casa y sorprende a todos con su nuevo 'look'

La cuarentena en casa nos ha privado de cosas tan habituales como ir a tomar algo a un bar o ir a la peluquería. Esta última actividad es la que ha decidido Pilar Rubio realizar en su casa. La presentadora ha comprado un tinte y ella misma se ha teñido consiguiendo un nuevo look.

Pilar Rubio se tiñe en casa

Después de llevar cuarenta días de cuarentena Pilar Rubioha decidido hacerse un cambio de look, pero como no están abiertas las peluquerías lo ha hecho ella misma en casa. “Quizás me ha quedado un poco oscuro para esta época del año... no se... no estoy muy convencida...” ha comentado junto a una foto suya en Instagram.

Pablo Casado

El líder del Partido Popular ha compartido una imagen desde Génova donde se pueden apreciar las vacías calles de Madrid. Pablo Casado afirma que está a favor del diálogo con Sánchez, pero este “sigue siendo el del “no es no” a pactar sinceramente con el PP”.

Anne Igartiburu

Hoy es el día de la Tierra y a pesar de que por las circunstancias que vivimos no podamos disfrutar de ella, personajes públicos como Anne Igartiburuhan querido homenajearla en sus redes sociales. La presentadora ha subido una imagen en la que aparece con sus dos hijos frente a una puesta de sol en el mar.

Antonio Banderas

El actor español ha animado a todos sus seguidores a colaborar con los más necesitados. Muchos son los que en esta complicada situación se han quedado sin trabajo y llegan a duras penas a fin de mes. Por lo que Antonio Banderasha decidido aportar su granito de arena y motiva a los demás a hacer lo mismo.

Kim Kardashian

La mediática Kim Kardashian está pasando la cuarentena en su casa como todo Estados unidos. La celebrity ha compartido con sus millones de seguidores qué es lo mejor que ha hecho estos días “Organizar toda

s las fotos de mi teléfono y hacer carpetas para las imágenes de cada uno de sus hijos”.

David Cantero

El presentador de informativos está aprovechando estos días de estar en casa para dedicar más tiempo a una de sus pasiones: tocar la guitarra. David Cantero ha subido una foto tocando este instrumento a sus redes sociales junto a un sencillo mensaje “Sigamos…”

Tamara Gorro

La modelo es muy activa en redes sociales como Instagram, le encanta subir foto y videos para que sus seguidores la puedan sentir más cerca. En esta ocasión Tamara Gorro ha subido una foto suya en el mar y ha preguntado a todos sus followers qué es lo que más echan de menos.