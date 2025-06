El icono visual de los años 90 por el que puedes ganar mucho dinero: buscado entre los coleccionistas

A todos nos ha pasado alguna vez: abrimos una vieja caja en casa de nuestros padres o abuelos y encontramos un objeto que, durante años, parecía haber perdido su lugar en el mundo moderno. Sin embargo, basta con un poco de polvo y algo de perspectiva para darnos cuenta de que muchos de esos artículos, lejos de estar pasados de moda, han recuperado valor y encanto.

TE PUEDE INTERESAR El juguete de los años 90 que buscan los coleccionistas: puedes ganar más de 300 euros

Uno de los mejores ejemplos es la mítica lámpara de lava, como el modelo Lipan Artic edición 1990 que está a la venta en Milanuncios, toda una cápsula del tiempo convertida en objeto de deseo.

Las lámparas de lava surgieron en los años 60, pero vivieron un auténtico auge en las décadas posteriores, especialmente en los 80 y 90. Tener una de estas lámparas era, para muchos, una señal de estilo, rebeldía o simplemente de buen gusto decorativo.

Eran populares en dormitorios juveniles, salones modernos y rincones creativos. Su lento movimiento hipnótico, con burbujas de cera que flotan y caen dentro de un líquido colorido, ofrecía una especie de meditación visual en una época donde no existían redes sociales ni notificaciones constantes.

Alamy Stock Photo ¿Naciste en los años 90? El objeto que usabas en tu infancia por el que puedes ganar más de 1.000 euros

Lámpara de lava Lipan Artic

La edición Lipan Artic de 1990 destaca por su diseño robusto y minimalista, pero sin perder la esencia psicodélica y chill-out que caracterizaba a estos objetos. Esta versión concreta, con su base metálica y su mezcla de colores llamativos, es un claro reflejo de una era en la que lo estético y lo experimental iban de la mano. Más que un simple elemento de iluminación, era una declaración de intenciones: aquí se valoraba lo sensorial, lo artístico y lo diferente.

Hoy en día, estas lámparas han vuelto con fuerza. Lo que antes se guardaba en el altillo o se relegaba al trastero, ahora aparece en catálogos de diseño retro, tiendas vintage y plataformas de compraventa como Milanuncios, donde modelos originales como este se revalorizan gracias a su autenticidad.

No es raro verlas formar parte de decoraciones contemporáneas, combinadas con muebles modernos para aportar un toque nostálgico y cálido. En un mundo acelerado, el movimiento pausado de una lámpara de lava se convierte en un pequeño oasis de calma.

Lámpara de lava, imagen de archivo

Además, hay un componente emocional que potencia su valor: muchas personas buscan estas lámparas porque formaron parte de su infancia o adolescencia. Al verlas, se despiertan recuerdos: habitaciones con pósters en las paredes, cintas de casete, tardes enteras escuchando música tumbados en la cama bajo esa luz líquida y colorida.

Por eso, objetos como esta lámpara Lipan Artic no solo han resistido el paso del tiempo, sino que han sabido transformarse en piezas icónicas. Ya no se ven como antiguallas, sino como elementos con historia, identidad y un magnetismo que sigue cautivando. Porque, a veces, el pasado no solo vuelve… también ilumina.