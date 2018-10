Un hombre encuentra en su chaqueta un billete de lotería premiado con 1,3 millones

Gregorio De Santis adquirió en diciembre de 2017 un ticket de lotería y lo metió en el bolsillo de su chaqueta, pasaron los meses y este canadiense olvidó sobre la existencia de este boleto, hasta que su hermana le obligó a limpiar un armario viejo, para donar varias prendas viejas que ya no usaba.

La sorpresa llegó cuando en el bolsillo de una chaqueta vieja encontró el billete de lotería. Hace unos días decidió ir a la sucursal de loterías para saber si estaba premiado. De forma inesperada, acababa de ganar 1,75 millones de dólares canadienses, el equivalente a 1,35 millones de dólares estadounidenses. “Cuando fue a validar su boleto, creyó que la cifra que salía en la pantalla era de 1.750 dólares”, señalo la empresa del sortero, Loto-Quebec. “Al darse cuenta de que había ganado más de un millón, dijo que su corazón casi se detuvo”, según recoge el diario ‘El País’.

