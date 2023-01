¿Te has sentado ahí alguna vez? Este es el peor asiento si quieres viajar cómodo en un avión según un experto

Ahora que se han terminado las vacaciones de Navidad, es cierto que tenemos esa especie de "depresión post vacacional" que nos hace pensar ya en las siguientes. Y, todavía más, si tenemos en cuenta que mañana será lo que conocemos como el "Blue Monday", o, lo que es lo mismo, el lunes más triste del año.

Pero arriba esos ánimos, porque no tardan nada en llegar las siguientes vacaciones. Así que ya puedes ir planeando tu próximo destino y, si es en avión, por aquí te vamos a contar los mejores consejos para evitar viajar incómodo, especialmente si es un vuelo de muchas horas. Y es que, seguro que alguna vez te ha pasado que te has montado en un avión, y el asiento era demasiado estrecho, o demasiado junto al siguiente, o que, simplemente, has estado en al lado de la ventanilla y para levantarte e ir al baño lo has tenido complicado.

Por eso muchas veces, la elección de asiento es tan complicada para algunas compañías y te hacen pagar de más si quieres coger uno que te sea más cómodo. Pues atento, porque ahora conocemos cuál es el asiento más incómodo de todo el avión que nunca deberías elegir. Toma nota.

Esto lo ha dicho John Burfitt, un experto viajero que se pasa el año entero prácticamente viajando. Dice que, el peor de todos, es el de la última fila del todo al lado de la ventana. Y es que es el peor porque, por un lado, suele estar pegado al baño, por otro lado, suele ser un poco más estrecho y, nuevamente, el problema de la ventana.

Sin embargo, él opta por sentarse, siempre que puede, en este asiento: "Nunca te darán patadas en el respaldo de tu siento, tampoco podrán darte golpes con el carrito de la azafata al pasar y, sobre todo, cuando quieras dormir, solo tienes que apoyarte en la esquina contra la pared"explicaba.

Por este motivo tienes que avisar siempre cuando pierdas tu móvil en un avión

En pleno vuelo, a un hombre se le cayó el móvil y el aparato quedó atrapado en el interior del asiento. En su afán por recuperar el teléfono, el hombre movió la butaca, generando un incendio por la fricción entre la batería de litio del dispositivo móvil. Un incidente que, afortunadamente, pudo ser sofocado con extintores por parte de la tripulación, pero es un ejemplo de lo que puede suceder si intentamos mover el asiento para localizar nuestro móvil.

El vuelo de Australia no es el único incidente de este tipo que se ha vivido. En agosto de este año, un vuelo en Alaska tuvo que ser evacuado antes de despegar por un teléfono móvil que provocó un incendio en la cabina del piloto.

En 2018, otro vuelo de Ryanair tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia cuando un móvil provocó un incendio en pleno despegue. Ese mismo año, en un vuelo de China Southern se produjo un incendio en el compartimento de equipajes del avión.