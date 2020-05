Durante esta cuarentena son muchas las personas que han decidido utilizar su casa como gimnasio, hacer entrenamiento a través de apps y tutoriales se ha convertido en algo esencial. Pero la gran pregunta que se hacen todos es, ¿debo hacer desayuno antes o después del entrenamiento?

La pregunta es la que ha animado las discusiones entre deportistas y aficionados al gimnasio durante años. Aunque todavía no hay datos ciertos y definitivos sobre el tema, un estudio publicado en el Journal of Nutrition muestra que saltarse el desayuno antes del ejercicio podría ayudar a perder peso. Y lo más importante, incluso podría limitar la cantidad de alimentos que comemos durante el resto del día.

El ejercicio quema calorías, pero también es cierto que muchos estudios informan que las personas que comienzan a hacer ejercicio no pierden peso tanto como esperaban porque comen más para compensar la cantidad de energía consumida.

El estudio confirma que, si el objetivo es perder peso, se puede hacer actividad física en ayunas, siempre que el ejercicio sea de intensidad moderada y no exceda de una hora. Todos conocemos el mecanismo para quemar grasa haciendo deporte con el estómago vacío. Debido a los niveles más bajos de insulina, debido a la caída de las reservas de glucógeno, la energía requerida para el esfuerzo físico se coge del exceso de reservas de grasa. Por el contrario, después de un desayuno abundante, la energía necesaria para la actividad física se obtiene de los carbohidratos recién introducidos.

No hay que saltarse el desayuno por completo

Los expertos, pero advierten: "si la actividad física es de alta intensidad o dura más de una hora, el desayuno es esencial, de lo contrario no habría recursos para continuar ". Finalmente, un consejo: «Si quieres perder peso, también puedes hacer actividad física con el estómago vacío, pero la sugerencia sigue siendo de no saltarte el desayuno por completo, sino hacerlo al final del trabajo físico. Además, no se debe estar satisfecho con una hora de ejercicio: después de hacer actividad física, uno tiende a mantenerse más quieto como si fuera una compensación, pero hacer movimiento debería convertirse en un estilo de vida que nos acompañe durante todo el día ".

El desayuno es una comida muy importante para nuestro cuerpo porque es la primera de todo el día. Es precisamente durante el desayuno que introducimos la energía necesaria para llevar a cabo todas las actividades diarias. Normalmente, el desayuno cubre el 25% de nuestras necesidades diarias de calorías y es la comida donde podemos disfrutar de algunos excesos más que en el almuerzo y especialmente en la cena.

Si te preguntas entonces cuándo desayunar si entrenas, la respuesta depende de tu objetivo. Si la intención es hacer una actividad aeróbica para perder peso, recomiendo desayunar después del entrenamiento. Si el objetivo es ganar masa o tonificar los músculos, es mucho mejor entrenar después del desayuno.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre el desayuno y la actividad física?

No solo es importante entender cuándo hay que desayunar si uno entrena, sino también cuánto tiempo debe transcurrir entre la comida y el entrenamiento. Para aquellos que deciden entrenar antes, el desayuno se puede tomar inmediatamente después de la actividad física sin esperar un tiempo establecido. Para aquellos que prefieren entrenar después del desayuno y, por lo tanto, quieren comer antes de entrenar, solo hay que esperar una hora como máximo para no sentirse demasiado pesados y al mismo tiempo tener todos los suministros de energía listos para ser utilizados.

¿Qué es mejor comer? (Un desayuno típico adecuado para quienes practican deportes)

Lo que hay que comer durante el desayuno varía según el tipo de deporte que uno practica y la frecuencia con la que uno entrena. En cualquier caso, siempre se recomienda una porción de proteínas, representada por un vaso de leche o un yogurt blanco y una porción de azúcares, en forma de fruta o 30 g de cereales o 2 tostadas con mermelada o miel.

Las fibras también son esenciales, por lo que para cereales y bizcochos es mejor comer los integrales.

Otra cosa fundamental es el agua: ¡comenzar el día con un buen vaso a temperatura ambiente es fundamental! Hidrata el cuerpo y mejora la regularidad intestinal.