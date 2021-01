La Guardia Civil alerta de los tres sitios donde jamás debes esconder tus llaves

Los ladrones se las saben todas y no hay pandemia o helada que les detenga por eos todas las medidas se seguridad que tomemos nunca serán suficientes. Pero no solo es importante tomar precauciones también no pecar de confiados y dejar por ejemplo nuestras llaves guardadas en lugares que los ladrones conocen de sobra.

Es por ello que la Guardia Civil ha alertado sobre este asunto y ha pedido a la ciudadanía que no las guarden en tres lugares que son de los primeros en ser revisados por los delincuentes. "Cuando salgas de casa no se te ocurra dejar las llaves escondidas en el buzón , macetas, bajo el felpudo. Son lugares poco seguros y conocidos por los delincuentes", señalaban en un tuit.

En este sentido este Cuerpo ha publicado una serie de recomendaciones para que los ladrones no consigan entrar en nuestra casa:

.- Compruebe que puertas y ventanas están bien cerradas.

.- Cierre la puerta siempre usando la llave, no sólo con el resbalón, puesto que así pueden abrirse fácilmente.

.- Instale en su vivienda una puerta blindada. Si su puerta no es blindada, procure que tenga, al menos, dos puntos de cierre, y que no exista hueco entre la puerta y el suelo. Refuerce la parte de las bisagras con pivotes de acero y ángulos metálicos que impidan apalancar la puerta. Instale mirillas panorámicas.

.- Valore la posibilidad de instalar dispositivos electrónicos de alarma.

.- No deje nunca las llaves escondidas en el buzón, macetas, caja de contadores, etc., ya que pueden ser localizadas con relativa facilidad por los ladrones.

.- No deje las persianas completamente cerradas, es un signo evidente de ausencia.

.- Si vive fuera del casco urbano un buen alumbrado exterior y un perro, convenientemente adiestrado, son útiles medidas de disuasión.

.- No duerma con las ventanas abiertas si no cuenta con medidas de seguridad.

.- Deje ropa tendida en caso de ausencias que no sean muy prolongadas.

.- No desconecte totalmente la electricidad. El timbre de la puerta desconectado es un indicio de ausencia.

.- No deje dinero, joyas ni objetos valiosos en el domicilio.

.- No deje objetos de cierto valor en terrazas sin cerramiento.

.- Anote el número de serie de los electrodomésticos, aparatos de fotografía, vídeo y similares.

.- Fotografíe las joyas y otros objetos valiosos.