El futuro de la gastronomía se descubre mañana en Bilbao con la lista 50 Next

Bilbao acogerá este viernes la segunda edición de "50 Next", un listado que descubre a los jóvenes que dan forma al futuro de la gastronomía, gala que se arropará con unas jornadas en las que participarán desde los seleccionados en 2021 a los cocineros que han sido reconocidos como los mejores del mundo.

"The World"s 50 Best Restaurants" y "The World"s 50 Best Bars" -que reconocen a los mejores restaurantes y bares del mundo, respectivamente- organiza también "50 Next", que premia a jóvenes en siete categorías, no solo cocineros: productores, disruptores tecnológicos, educadores, creativos emprendedores, innovadores de la ciencia, pioneros de la hospitalidad y activistas.

Se premia a personas de 35 años o menos, aunque se abre a quienes pasen de esa edad pero recientemente iniciaron su carrera en el sector.

La primera edición, presentada en abril de 2021, incluyó al experto en fermentación canadiense y excocinero de Noma (Copenhague) David Zilber en la categoría Hospitality Pioneers; al agricultor australiano indígena Josh Gilbert en la categoría de Empowering Educators, y al activista contra el cambio climático y por el empoderamiento de las mujeres el jamaicano Jhannel Tomlinson, en la categoría de Trailblazing Activists.

La gala de Bilbao de mañana contará además con varios coloquios, con ponentes del nivel del español Joan Roca (El Celler de Can Roca), el argentino afincado en Francia Mauro Colagreco (Mirazur) o de la francesa afincada en San Francisco Dominique Creen (Atelier Creen).