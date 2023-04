La capacidad del cerebro que solo tiene un 4% de la población mundial: así se detecta

Es posible que hayas escuchado hablar de una habilidad relacionada con los sentidos que solo tiene desarrollado un pequeño porcentaje de la población. Se denomina sinestesia y permite al 4% de las personas de todo el mundo escuchar los colores, sentir los sonidos y hasta saborear las formas. En 'Herrera en COPE' ponemos sobre la mesa claves que te permiten detectar esta forma de percibir la realidad, de la mano del jefe de Neurología en el Hospital San Carlos de Madrid, Jesús Porta.

Como explica el doctor, se trata de una "alteración" o "variante de la percepción" pero "no es una enfermedad". Además, de manera habitual, una persona que es sinestésica nace con dicha variación, aunque puede aparecer con el paso de los años debido a algún accidente.

Mauro Alberto, un profesor de música con sinestesia

Aunque no está probada la relación entre sinestesia y creatividad, lo cierto es que las personas que tienen esta habilidad perciben el mundo de una forma distinta a cómo lo hacemos los demás. De hecho, para explicar esta habilidad, muchos especialistas dicen que la sinestesia es lo contrario a la anestesia. Es decir, una persona sinestésica tendría mayor sensibilidad porque su cerebro transforma los estímulos que le llegan en sensaciones que no son las habituales.

En 'Herrera en COPE' hablamos con Mauro Alberto, una persona que tiene sinestesia. El protagonista es músico, da clases de música en un instituto de Zaragoza y esta cualidad le ha llevado a montar una exposición en la que cada cuadro está asociado a una canción a la que se puede acceder a través de un código QR.

En primer lugar, nos explica que relaciona "cualquier tipo de idea con un color" y "siempre" sigue el mismo patrón. Para Mauro es algo "automático". "La cabeza es un mundo muy complejo. Cualquiera de nosotros cuando nos lanzan una idea pensamos mil cosas a la vez, y yo a eso le asocio un color", explica.

Pone colores incluso a los nombres. Por ejemplo, para él, "Pilar tiene un color muy amarronado" debido a la 'p', mientras que "Jon al tener la 'o' que es muy negra se queda como muy oscuro". La sinestesia le afecta en todos los ámbitos de su vida, incluido en su trabajo diario como profesor, donde sus alumnos han llegado a decir que habla en colores.

Uno de los problemas de las personas sinestésicas llega antes de detectar esta alteración. "Yo no lo dije nunca porque daba por hecho que esto le pasaba a todo el mundo. Me enteré estudiando la carrera", explica Mauro. En su caso, fue durante una clase, hablando de un compositor con sinestesia, durante la cual él levantó la mano y preguntó, "¿esto no os pasa a nadie?". Escucha su historia al completo en el siguiente audio.

