Javier Sierra tiene un asteroide con su nombre: "Un lector mío hizo una propuesta a la Unión Astronómica Internacional. Me lo dijeron el pasado viernes en una conferencia; no tenía ni idea"

El escritor y colaborador de 'Herrera en COPE', Javier Sierra, ha desvelado en el programa de este lunes, en su sección 'Lo Misterioso', una noticia sorprendente: un asteroide ha sido bautizado con su nombre. "Lo que está orbitando alrededor del sol, en realidad, es el asteroide 55866, que desde hace unas semanas se llama también Javier Sierra", explicaba.

El reconocimiento proviene del Observatorio Astronómico de Mallorca, que descubrió esta roca de 2 kilómetros de extensión en 1997 y un lector suyo propuso su nombre a la Unión Astronómica Internacional. La noticia le fue comunicada por sorpresa con un certificado que lo acreditaba: "Tiene usted un asteroide a su nombre".

Tras la sorpresa inicial, lo primero que hizo Sierra fue comprobar la información en la web del Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Una vez confirmada su autenticidad, investigó qué otras personalidades daban nombre a objetos celestes. Así descubrió que se encuentra en compañía de ilustres figuras como Cervantes (79144), Miguel Hernández (6138), Asimov (5020) o Verne (5231). La curiosidad le llevó hasta el asteroide de El Principito, el B-612, que en realidad se llama Verónica 612, aunque su autor, Saint-Exupéry, también tiene el suyo (2578).

La búsqueda de nuevos planetas

La conversación con Alberto Herrera derivó hacia los grandes misterios del cosmos, como la posible existencia de mundos aún no descubiertos en nuestro propio sistema solar. En 2006 se dedujo la existencia de un Planeta X gaseoso, pero hace apenas dos semanas, la Universidad de Princeston ha propuesto que podría haber otro más. "Debe existir otro planeta, más o menos del tamaño de la Tierra, rocoso, que tampoco hemos visto nunca, y que formaría parte del sistema solar", ha afirmado Sierra, basándose en el comportamiento anómalo de 50 objetos del cinturón de Kuiper.

Un asteroide de oro

El interés de Sierra por los asteroides lo ha llevado a investigar la misión Psyche de la NASA, una nave lanzada en 2023 que en 2029 alcanzará un asteroide metálico homónimo compuesto de hierro y níquel con un núcleo de oro. Este hallazgo alimenta la teoría de que los cinturones de asteroides no son solo restos que no llegaron a formar un planeta, sino los fragmentos de un antiguo mundo que explotó por causas desconocidas.

El agua, un elemento extraterrestre

Estos descubrimientos conectan con la Teoría de la panspermia, que postula que la vida podría viajar por el espacio. Javier Sierra ha recordado que el agua de los océanos del planeta Tierra podría ser un elemento extraterrestre llegado en cometas. Esta idea se ve reforzada por la presencia de agua en otros cuerpos celestes como el planeta enano Ceres, la Luna Europa de Júpiter, Marte o nuestra propia Luna, lo que sugiere que los ingredientes para la vida están "polinizados" por todo el universo.

Vistas del planeta Tierra

La charla concluyó mirando al futuro de la exploración espacial, con la misión Artemis 2 programada para febrero, que orbitará la Luna. Sierra ha recordado la gesta de la misión Apolo 8 en la Nochebuena de 1968, cuando sus tripulantes fueron los primeros humanos en ver la cara oculta de la Luna y leyeron el libro del Génesis durante 20 minutos de silencio absoluto con la Tierra.