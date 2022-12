La felicitación de Navidad que se ha hecho viral por el favor que incluye: "si cuela, cuela"

No hay nada que nos guste más que poder vivir estas fechas con las personas que más queremos, nuestra familia y nuestros amigos. Hemos celebrado la Nochebuena y la Navidad con ellos y todavía nos quedan por celebrar la Nochevieja y el Año Nuevo, por no hablar de Reyes. Y más allá de eso, seguimos celebrando estas fiestas también con nuestros amigos y con nuestros compañeros de trabajo.

Eso sí, si no lo hacemos de forma presencial, siempre nos quedan métodos como hacer videollamadas o escribirnos por Whatsapp. Y en esto último hemos caído todos, porque no nos cuenta mucho tiempo escribir a nuestros seres queridos un mensaje felicitándoles la Navidad. Aunque seguro que te ha pasado que, de vez en cuando, alguien que hace tiempo que no está en tu vida te llama o te escribe y sabes que suele ir cargado de intención.

Precisamente, eso es lo que le ha pasado a Trico, un usuario de Twitter que ha compartido la felicitación navideña que le ha hecho un compañero suyo y que venía con un favor inesperado. "¡Feliz Navidad! Una cosa, igual es un favorazo, pero, ¿tienes apuntes de los temas 5, 6, 8, 10 y 12?" escribía ese compañero.

A lo que este usuario de Twitter ha escrito, "si cuela, cuela", entre risas. Un tuit que se ha hecho de lo más viral y que se ha llenado de respuestas de otros tantos usuarios a los que les ha pasado cosas parecidas.

Un vecino molesto por un motivo navideño

No todo el mundo tiene la misma decencia a la hora de convivir. Quizá no tenga que ser una persona que vive en el mismo edificio, solo alguien que ha pasado en estos días festivos con las familias reuniéndose en casas ajenas. Parece que en esta comunidad de vecinos se han llevado por delante las plantas que decoran el portal, así como los tradicionales adornos navideños. Según hace saber uno de los que se cabrearon con lo vivido en los últimos días, "es la séptima vez que se reparan".

"Por lo visto hay alguien que no se merece vivir en esta comunidad, que no respeta lo que es de todos, que no sabe convivir", comienza el cartel en un vecindario que se ha hecho viral y que corre como la pólvora en las redes sociales. Es por lo que el vecino ofendido pide "por favor" que "respeten nuestra comunidad". "Es de todos y la intención es mejorarla cada vez más", asegura la persona que firma el escrito y que está visiblemente molesta por lo que han hecho.

El aviso es claro: "Si alguien no está de acuerdo con, por ejemplo, las plantas del portal o los adornos navideños, háganoslo saber". No se conoce cómo acaba esta historia, pero la falta de decoro de algunas personas es habitual en estas fechas. No todos saben llevar de la misma manera el furor por la Navidad, así como a no todo el mundo le gustan estas celebraciones. Esto lleva a problemas como los que se han vivido en la comunidad de vecinos que ya conoce toda España por este cartel.