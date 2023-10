Un farmacéutico español viaja a México y alucina por lo que encuentra en una farmacia: "He flipado"

Seguro que alguna vez te ha ocurrido que, al irte de turismo a otro país, te has dado cuenta de las enormes diferencias culturales que existen. Las personas tienen otros horarios, no se come lo mismo que en España, y según el destino, no hay la misma posibilidad de ocio que aquí. Sí, viajar a determinados países puede suponer un contraste enorme.

Tanto más, si ves que hay costumbres que no tienen nada que ver con las de tu país. Y eso es precisamente lo que le ha pasado a un influencer español, que viajaba a México de turismo y encontró algo en una farmacia de allí que no le dejó indiferente. Él es Farmacéutico Fernández y explicaba en su cuenta de TikTok que no tenía ni idea de lo que pasaba allí.

"La verdad que he flipado" comenzaba diciendo este influencer, mientras seguía explicando qué "resulta que existe el turismo farmacéutico, que no es que los farmacéuticos viajemos ahí más barato porque tienen para nosotros descuentos especiales, es que la gente de los Estados Unidos de América van ahí porque no necesitan recetas y tienen descuentitos" decía.

Así pues, mostraba fotos de escaparates de las farmacias que exponían ofertas en diferentes medicamentos. Por cierto, que también contaba que en algunas farmacias vendían tabaco, porque, "es otro concepto, está claro". Dice que es tal el fervor que causa, que en las tiendas de souvenirs también venden medicamentos.

La queja de un estadounidense sobre España

Como decíamos, cada sociedad de cada país tiene sus propias costumbres que se llevan a todo ámbito vital, incluso, a los diseños de las casas. Seguramente alguna vez que has visto una película estadounidense, te has percatado de que las casas de barrios residenciales se parecen entre sí, y que todas tienen el mismo diseño de cocina, salón, o cuartos. Y eso, aunque nos parezca que no, también pasa en España.

Tanto, que un tiktoker estadounidense que reside en España ha hecho un vídeo que se ha hecho viral por la queja que emite sobre los baños españoles. Y es que dice que, tanto los baños particulares como los públicos, tienen algo que él no había visto nunca.





"No me malinterpretéis, yo amo España. Pero las luces están fuera del baño, ¿qué pasa si estoy de noche y alguien me apaga la luz? Todos los baños son así, no hay interruptor dentro del baño ¡ni siquiera en los lugares públicos!" expresaba.

Una estadounidense viral por su entrada a un restaurante

Las redes sociales son como un club social en el que cada uno sube lo que le ocurre, sus sensaciones, sentimientos, ideas, pensamientos, su día a día... En definitiva, un completo escaparate en el que ver pasar el tiempo. Porque así son, un pasatiempo donde, a veces, uno llega a perder horas de vida. Pues bien, la persona que las utiliza no piensa que en algún momento su historia puede llegar a ser viral. Pero, ¿y si, sí? Esto precisamente es lo que le ha pasado a una mujer estadounidense que, sin quererlo ni beberlo, su vídeo ya está dando la vuelta al mundo. Y en 'Herrera en COPE' hemos comentado este suceso tan curioso en la 'Ensalada divertida', que se ha hecho viral en TikTok.

Audio





Una señora de Estados Unidos ha entrado en una pizzería y se ha mostrado un tanto enfadada después de ver que el dueño del local tenía puesta una televisión con un canal en español. "¿Tienes la televisión en español? Eso es un j*te para los americanos.Mi padre era veterano de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Sus amigos y su familia, para que pudieras sentarte aquí ahora mismo y ganar dinero. ¿Y vas a hacer este tipo de m*das? ", se le escuchaba decir indignada. "Qué hay de malo", le respondía el dependiente.