El calvario de un vecino de Sanlúcar por culpa del papel higiénico, entre lo mejor de Herrera en COPE

Mantener una higiene personal adecuada es imprescindible para estar sano y evitar contraer enfermedades. Hay mucha gente que cuida su higiene al detalle y utiliza infinidad de productos para ello. Sin embargo, no todos los productos que se publicitan son tan buenos como parecen, y si no, que se lo pregunten a Juan Luis, un vecino de Sanlúcar que decidió comprar por internet un producto para el cuarto de baño. Él pensó que había comprado el producto perfecto, pero no le funcionó nada bien y se llevó un chasco. Aquí tienes el audio en el que Juan Luis cuenta la anécdota de lo que le pasó en 'La hora de los fósforos'.

Cada persona tiene sus gustos personales, pero dada la cantidad de productos diferentes que hay en el mercado hoy en día, hay que saber escoger aquello que mejor se adapta a nuestras necesidades. No obstante, la pregunta que lanzaba aquel día Alberto Herrera a los oyentes de 'Herrera en COPE' estaba relacionada con cosas absurdas que los fósforos habían comprado pensando que tendrían alguna utilidad, pero que al final no les había servido para nada.

Como el objeto que adquirió Ana María por internet. En su caso, la historia la protagonizaba su hija, que compró un artilugio que se suponía que servía para fregar los cristales por dentro y por fuera al mismo tiempo, algo realmente difícil de creer y que, como era de esperar, no tuvo mucho éxito.

"Estoy con los instrumentos 'quita papadas'. Me he comprado varios, pero no funcionan"

Un exprimidor de pasta de dientes o unas gafas para no llorar mientras se corta la cebolla son otros de los productos inútiles que tienen los fósforos en casa. Además, María José Navarro no quiso desperdiciar la oportunidad de explicar qué objetos había comprado ella en la teletienda que no le habían servido para nada. "Estoy con los instrumentos 'quita papada'. Me he comprado varios, pero no funcionan". Aquí tienes el audio con las historias de todos los fósforos y los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

