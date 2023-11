Un farmacéutico comparte la receta de un médico por lo que aparece escrito en ella: "¿Qué leches pone?"

Los farmacéuticos, muchas veces, se enfrentan a la tarea de tener que descubrir lo que el médico ha escrito en una receta. Y no siempre se consigue. Esto es lo que le pasó a un usuario de X, anteriormente Twitter.

Su desesperación ha sido tal que incluso pedía ayuda a través de redes sociales para saber lo que había escrito el facultativo en el papel.

"Venga, que os veo aburridos...¿Qué leches pone ahí?", era el mensaje que escribía junto a la fotografía de la receta médica. Su intención al compartir el mensaje era retar a los usuarios y ver si alguien era capaz de entender el mensaje. Ya te adelanto que pocos fueron capaces de dar con la respuesta correcta.

Los mensajes que le responden no tienen desperdicio: "discordia. Tiene un serio conflicto", "Pulpo Carolina. Está encriptado. Si la lees al revés se revela su auténtico significado", "No sé lo que pone", "Clavicordio. Lo vi enseguida", "A urgencias" o "Levocarnitina" son algunas de las múltiples respuestas de diferentes usuarios y que demuestran que, efectivamente, intentar descifrar lo que escribe un médico puede resultar a veces una tarea muy difícil.

De hecho, no es la primera vez que ocurre. No te pierdas la historia que te contamos a continuación.

¿Qué es lo que pone? La receta médica que también se hacía viral por ser indescifrable y esta era su respuesta

"Empezamos fuertes el finde...¿qué pone ahí?" se preguntaba también este usuario. Enseguida se hacía también viral con miles de respuestas de usuarios diciéndole lo que ellos entendían. Tenemos que decir, por cierto, que cada uno entiende una cosa completamente distinta y, muchas veces, con muchísimo humor.

Al final, el propio usuario compartía la respuesta y ha llamado la atención de muchos, porque se trataba de unnolotil, aunque parecía imposible.





No cabe duda. Por mucho que pasen los años, siempre que leemos alguna receta escrita de puño y letra por un médico, nos cuesta entenderla.

De ahí viene el dicho de “tienes letra de médico”, algo que deja claro que no hay quien la entienda, y desde esta cuenta de X, llamada @Farmaenfurecida, gestionada por un farmacéutico, se recogen muchas de esas recetas escritas por los profesionales para retar a los usuarios a que intenten descifrar qué es lo que pone y qué medicamento deben suministrar al paciente.

No obstante, más allá de estas recetas indescifrables, también hay espacio para anécdotas aún más divertidas. En pleno verano, este farmacéutico atendía a un cliente cualquiera. "Me entra un señor en la farmacia y me dice 'que quiero una de panceta' y yo digo 'sí hombre y una caña para empujar'. Bueno, pues os presento lo que era la panceta", decía a través de un vídeo que desató las risas de los usuarios de X.





Se trata de un medicamento denominado Pantecta, una medicina que tiene por objetivo reducir la cantidad de ácido producido en el estómago y que se emplea para tratar enfermedades relacionadas con el ácido estomacal y el intestino.

"Pues eso era la famosa panceta y como veis no hacía falta una caña para empujarla", bromeaba este experto que comparte, de manera recurrente, historias que le suceden con sus clientes.

"Nunca será peor que el día que me pidieron que les diese un azote. Menos mal que me di cuenta de que se referían a esto", decía antes de mostrar también lo que quería el cliente: un medicamento llamado Atozet y que tiene por objetivo bajar el colesterol.

Concluía asegurando que "si es que ponen los nombres a mala leche la verdad". En este caso, su relato sumó más de 740 reposteados y cerca de 3.500 'likes'.