Roberto Martínez, sobre el Balón de Oro, en El Partidazo de COPE: "Vitinha y Nuno Mendes están muy por encima del resto"

Juanma Castaño entrevistó a Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, justo después de que el combinado luso ganara a España la Liga de las Naciones en los penaltis. Con esta victoria los portugueses consiguieron su segundo trofeo de la Nations League.

Este sábado celebraron esa hazaña y el técnico aseguró que "la acogida que tuvimos fue fantástica, pero el aspecto oficial de la celebración la dejamos para septiembre". Una fiesta que se celebró en Lisboa. La capital portuguesa "tiene todo lo que ya sabemos".

Además, aseguró que ser seleccionador de una nación es una "posición que tiene mucha opinión. Tiene que haber crítica, es algo necesario en nuestra posición. A nivel de lo que hicimos en el europeo se veía claramente lo que necesitábamos".

sobre cristiano ronaldo

Por otro lado, fue preguntado por unas declaraciones de Cristiano Ronaldo donde alababa el trabajo del entrenador español: "yo creo que hay que entender los momentos de un futbolista. De un jugador que vivía del regate, de la última acción. Ahora es un jugador que ha marcado historia. Es el mejor jugador de la historia de Portugal. Toma todos los días las oportunidades de mejorar. Eso afecta a los que están a su al rededor. No hay registros como los suyos".

"Hemos conseguido que el vestuario sea un espacio muy competitivo y cuando tienes a un jugador como Ronaldo es una lección de fútbol todos los días. Lo que se necesita a nivel de selección es dar claridad, lo importante es que tenemos los mejores jugadores del país. Después hay que analizar e intentar mejorar", continuó diciendo

Roberto Martínez | Las entrevistas de Juanma Castaño Entrevistas de Juanma Castaño Escuchar

En cuanto a su comportamiento con el astro portugués afirmó que "los comportamientos tiene que ser honestos, no es gritar a un jugador u otro. Lo más importante son los valores que hemos creado. Lo importante es que estamos en un ambiente en el que el jugador se siente libre y que puede arriesgar".

lamine yamal

Sobre Lamine Yamal explicó que "no sé cómo le tratáis. Lamine es el mejor en su puesto y ha sido muy consistente. No hay talento que juegue en su posición y juegue así. Hay que ayudarle”.

También habló de las críticas recibidas por celebrar los goles de Portugal contra España: “cuando eres entrenador hay mucho trabajo detrás de cada gol, sería extraño no celebrarlo. Soy 100% español, 100% catalán, 100% británico y belga cuando estuve allí.”

Del Mundial explicó que “es una competición que se hace 12 meses antes del Mundial de selecciones. Es una oportunidad única para ver los estadios de Estados Unidos. Voy a seguir los 68 partidos a través de un espacio que ya tenemos con FIFA”.

A pesar de eso no se atrevió a dar un favorito: “Mi experiencia dice que no hay respuesta. Yo he trabajo en dos mundiales en el de Rusia y Qatar. Lo que aprendes es que el ganador se hace. Si me haces esa pregunta después de los tres partidos de la fase de grupo de doy una respuesta".

balón de oro

"Vitinha y Nuno Mendes están muy por encima del resto; a nivel de clubes y por el perfil que ellos son. Nuno Mendes para mí es el mejor lateral izquierdo que nunca que visto. Puede jugar por fuera, por dentro. Es muy rápido y tiene pase. Yo pensaba que el jugador perfecto no existía y Nuno está muy cerca de eso", explicó sobre el Balón de Oro.

En cuanto a una posible despedida de Cristiano Ronaldo: "El adiós de una leyenda viene siempre del fútbol. Cuando un jugador ve que ya no puede dar aquello que daba al equipo. Los jugadores que son inteligentes son los que tienen mayor longevidad. En el caso de Cristiano hemos visto que cuando juega el contrario lo nota. Nosotros siempre hacemos una valoración de todos los jugadores después de cada partido. Valoramos el talento de jugador, la experiencia y el compromiso. Tienes que estar siempre muy bien en los tres y Ronaldo es ejemplar".