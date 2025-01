Estupefacción en un edificio de vecinos por la mascota que tiene uno de ellos en casa: "Esperamos la retiren"

La convivencia suele ser complicada, pero todavía más en una comunidad de vecinos. En las urbanizaciones de chalets, los habitantes suelen contar con una mayor privacidad y están más aislados los unos de los otros. No obstante, en los bloques de piso suele ser más complicado, dado que la gente vive pared con pared y las puertas están más cerca las unas de las otras.

Además de existir las zonas comunes, ya sea el rellano o las azoteas. Es por esto por lo que el día a día con los vecinos puede ser más difícil y se pueden generar más conflictos.

Y es que, seamos sinceros, España no solo es un patio de vecinos, sino que estamos hechos de otra pasta. Nos gusta saber qué ocurre más allá de las paredes pese a que, muchas veces, puedan molestarnos.

Estupefacción en un edificio de vecinos por la mascota que tiene uno de ellos en casa

En este caso, y a través de la cuenta de X @LiosdeVecinos, pudimos conocer la historia de este edificio, en el que se han quejado por la mascota que tienen unos propietarios de su edificio. Ahora bien, siendo sinceros, es posible que no sea el típico animal de compañía que imaginas y ellos lo hicieron saber a través de un cartel en la zona común.

"Este es un escrito para hacerles saber a los vecinos del décimo piso (de momento no pondremos la mano) que tienen gallinas en su casa, que está terminantemente prohibido tener animales que no sean domésticos en nuestros hogares", consta en el cartel.

A continuación, agrega: "Esperamos que las retiren pronto".

Como ya hemos venido contando, la convivencia a veces es complicada. Ya no solo por los ruidos en los bloques de edificios, sino también en las urbanizaciones de chalets que, pese a tener más privacidad, no significa que no puedan existir también conflictos con nuestros vecinos.

Hace unos meses, en La Tarde, contamos la historia de una oyente del programa, quien contó que ella y su familia tenían una casa en una urbanización madrileña. Allí, al parecer, estaba prohibido tender la ropa en el exterior y estaban obligados a hacerlo en la zona interior del domicilio.

Para poner solución a esto, una de las vecinas de la comunidad hizo una propuesta que esta oyente no puede aún olvidar: "Era que tendiésemos, pero que nos pusiésemos de acuerdo con los colores", relató la mujer. Seguidamente, agregó: "Lavadoras de blanco o lavadoras de color. ¿Se puede ser más absurda?", agregó la oyente.

No fue, sin embargo, la única historia que pudimos conocer. Si bien es cierto que las juntas de vecinos pueden ser todo un quebradero de cabeza, también lo son para los presidentes de las comunidades. Y justo en el programa pudimos tener a una de ellas: "Aquí la presidenta de nuestra comunidad", dijo esta segunda oyente.

"Presido un edificio que es más grande que algunos pueblos de Madrid. Somos 300 vecinos ahí metidos en una torre en vertical. Ya va para cinco años. Cogí la presidencia sin un euro y ya tenemos por 27.000", contó esta mujer. Seguidamente, y entre bromas, agregó: "A mí me llaman alcaldesa". Una premisa que hizo que el equipo del programa rompiera a reír.