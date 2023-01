Un vecino se queja por lo que encontró en el ascensor y su cartel se vuelve viral: "De cerdo"

La convivencia suele ser complicada, pero todavía más en una comunidad de vecinos. En las urbanizaciones de chalets, los habitantes suelen contar con una mayor privacidad y están más aislados los unos de los otros. No obstante, en los bloques de piso suele ser más complicado, dado que la gente vive pared con pared y las puertas están más cerca las unas de las otras. Además de existir las zonas comunes, ya sea el rellano o las azoteas. Es por esto por lo que el día a día con los vecinos puede ser más difícil y se pueden generar más conflictos.

Dentro de todos ellos, los problemas llegan cuando alguien menciona sus intenciones de hacer reformas en casa, cuando se toman decisiones técnicas que afectar al día a días de los habitantes o no se cuidan adecuadamente las zonas comunes. En ese momento, suele crearse un ambiente tenso, dado que nadie quiere soportar los ruidos o consecuencias que implica cualquier tipo de reforma o descuido. Todo esto es lo que pueda dar pie al tenso ambiente que se genera en el bloque.

Esto es lo que le sucedió a un usuario. Esta vez se ha dado un conflicto en un bloque de pisos de Móstoles, donde se ha dado un desencuentro vecinal, tal y como han dejado ver en el propio comunicado. Un vecino ha decidido colgar un papel con su queja en la entrada del bloque para que sea visible para todos.

"Por favor, el dueño del perro que hizo sus necesidades en el ascensor que limpié. Feliz año", se puede leer en el papel. De esta manera, un vecino ha pedido con educación que el culpable de esto lo limpie. No obstante, parece que no era el único que estaba molesta. Aprovechando este mismo papel, otro vecino ha querido demostrar su disgusto por esto mismo: "Esto no es de perro, sino de cerdo".





Parece que un vecino se encontraba subiendo o bajando en el escensor para dar un paseo a su perro, cuando su mascota no aguantó e hizo las necesidades en la mencionada zona común. El problema llegó cuando el dueño no cumplió con sus obligaciones y no lo limpió, creando un malestar por parte de sus vecinos al encontrarse el ascensor en mal estado.

"Estimado cerdo"

No obstante, parece que esto es más común de lo que creemos. "Estimado vecin@, si tu perro se hace caca por las escaleras, ¡recógelas por favor! Un poquito de civismo y educación por el bien de la comunidad", señala la primera de las notas que se están haciendo virales. La persona que escribió el cartel además recalca que "ya van dos días y cuatro cacas", por lo que no parece una actitud casual.

No se queda ahí la cosa. Un nuevo cartel se viene a quejar de lo mismo. "Estimado cerdo/a. No vamos a consentir que tu perro haga sus necesidades en la escalera y quede impune ante semejante acto asqueroso", recalca otro vecino. La persona que escribe la nota se lamenta porque cree que no es solo su sentir, sino que habla "en nombre de todos los vecinos".

Con los perros a vueltas… pic.twitter.com/xj0Rt0BOwZ — Líos de Vecinos ?? (@LiosdeVecinos) December 27, 2022