Estos 10 alimentos no sientan tan bien a tu salud como piensas

Todos tenemos claro, aunque a veces lo olvidemos, que pizza, patatas fritas o hamburguesas repletas de queso no son alimentos del todo saludables con lo que su consumo debe de ser más bien esporádico. Sin embargo sí que tenemos por saludables otras comidas que para tu sorpresa quizás no lo sean tanto. Con la ayuda de la experta en nutrición Ángela Tello, autora del libro 'Nutrición. Todo lo que no te han contado sobre la alimentación sana' (Ed. Guía Burros-Editatum) repasamos algunas de ellas:

Embed Playbuzz