Una española va de Erasmus a Milán y lo que ve en el baño del piso le obliga a tomar una drástica decisión

Irse de Erasmus puede ser una experiencia muy enriquecedora para los estudiantes. Para muchos, el hecho de vivir solos es una auténtica experiencia y, muchas veces, les ayuda a dar un paso más hacia la vida adulta. No obstante, no siempre es el paraíso que muchos imaginan. Y es que el primer problema al que deben enfrentarse es el de encontrar un alojamiento. Habitualmente, todos estos jóvenes acaban recurriendo a pisos compartidos y siempre esperan que no sean a un precio muy elevado, precisamente, para recortar gastos. Al final, se trata de una temporada en la que estos serán algo superior de lo habitual.

Ya no solo es una odisea encontrar un apartamento a buen precio, sino también tener compañeros de piso que se adapten a nosotros y con los que haya cierta compatibilidad. Al fin y al cabo, es con ellos con quien pasaremos más tiempo y es importante que sean personas que encajen, de alguna forma, con nosotros. La convivencia es importante. Y esto no siempre se da cuando un joven decide dar el paso y estudiar fuera del país durante unos meses.





Y esto es lo que le ocurrió a Ángela, una joven española que decidió irse de Erasmus a Milán, ciudad en la que también años antes había estado con una familia durante un tiempo, como una forma de intercambio cultural. Pues en esta ocasión, con motivo del Erasmus, comenzó a compartir piso con un joven de 30 años que es la antítesis personalizada del orden. De hecho, incluso ella llega a admitir en algún vídeo que "nos odiamos tanto que ni su nombre me sé" y con el que la convivencia no es nada fácil.

Una española va de Erasmus a Milán y lo que ve en el baño le obliga a tomar una drástica decisión



En su perfil de TikTok @angelitaaaaaaaaaaaa, la joven española ha compartido diversos vídeos en los que mostraba el desorden que reinaba en su apartamento a causa de su compañero. No obstante, hubo una situación extrema que le llevó a tomar esta decisión. Lo cierto es que el contrato que había firmado estaba a punto de acabar, pero lo que encontró al llegar en esta ocasión a su apartamento compartido fue la gota que colmó el vaso.





"Llevo una semana sin ir a mi casa. Vamos a ver cómo mi compañero de piso ha vivido sin nadie que limpie en tanto tiempo", asegura la joven en un vídeo. La escena entre esas cuatro paredes es desoladora: la cocina está sucia y desordenada. Hay platos sucios, manchas, ollas en remojo y sartenes con restos de comida. En la terraza, la papelera está rebosando de bolsas y bolsas de basura, además de restos de todo tipo esparcidos por el suelo.

Una escena similar que hay también en el baño. La pequeña basura de la esquina rebosa de papeles y todo tipo de restos; manchas en el lavabo, que ella misma califica de "sospechosas" e incluso insectos muertos, colillas y pelos por todas partes, además del polvo.





Los usuarios piden a la joven que abandone ese piso

El vídeo tiene ya más de 128.000 'me gusta' y miles de comentarios, todos ellos pidiendo a la joven que abandone ese apartamento. "Necesito que hagas un vídeo diciendo que ya estás en otro lugar viviendo", escribe un seguidor. En la línea de este, otros tantos similares: "Dime qué solo entraste a buscar tus cosas y salir de ahí"; "Vida, sal de ahí" o "Por favor, por tu integridad física, sal de esa casa", son solo algunos de estos mensajes.

Otros, como no podía ser de otra forma, criticaron muy duramente el comportamiento de su compañero: "¿Cómo una persona puede vivir así? Tiene que estar mentalmente muy mal"; "Cada vez que me salen vídeos así solo pienso en que tipo de educación recibió y que vio siempre para ser tan asqueroso y ser capaz a convivir así" o "¿En serio hay gente así?", escriben otros.

Afortunadamente, la joven respondió a uno de estos comentarios con un nuevo vídeo en el que se le pude ver transportando todas sus cosas en un coche, lo cual significa que, efectivamente, abandonó ese apartamento.