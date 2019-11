7 errores que perjudican tu salud cuando usas el retrete

El retrete es uno de los lugares de nuestro hogar en los que más tiempo pasamos y sin embargo en muchas ocasiones, por desconocimiento, no hacemos un buen uso de él. Tenemos interiorizadas algunas rutinas que, sin darnos cuenta, pueden poner en riesgo nuestra salud. Nuestra posición, actitud, gestos y limpieza pueden no ser del todo correctas. ¿Cuántas veces al día hacemos uso de la cisterna sin bajar la tapa del inodoro? ¿Somos conscientes de las consecuencias que tiene? ¿a qué en más de una ocasión has recurrido al papel higiénico para secarte las manos o sonarte la nariz? ¿Miras por sistema tus heces o tu orina cuando terminas de utilizar el WC? ¿cuánto tiempo es recomendable permanecer sentado en el baño? Y, si eres de los que usan toallitas húmedas para limpiarte, ¿sabes dónde debes de tirarlas? ¿sabes cada cuánto debes limpiar el portaescobillas y la escobilla?

Conocer los errores más comunes en los que caemos cuando usamos el inodoro, puede ayudarnos a cambiar estos hábitos y evitarle algún que otro susto a nuestra salud. Te los contamos:

Hace seis años, las Naciones Unidas asignó el 19 de noviembre como Día Mundial del Retrete. Aunque se pueda prestar a bromas, este día va más allá y busca concienciar de la importancia del acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.