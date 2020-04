Enseña a su perro a conducir y acaba en una persecución a toda velocidad por la autopista

El amor del hombre hacia los perros lleva en muchos casos a sentir al animal como uno más de la familia. Con ellos jugamos, dormimos, paseamos y, seguro que en más de un caso, son el paciente oído que buscamos cuando intentamos desahogarnos de nuestros problemas con alguien. Sin embargo, lo que nadie podía esperarse es que un hombre sintiera de forma tan humana a su perro que creyera que sería capaz de conducir un vehículo a gran velocidad por una carretera.

Es lo que pasó a finales de marzo en Washington. Según un artículo publicado en CNN.com, un individuo fue arrestado el domingo después de que intentara escapar de los policías en un coche donde el conductor del vehículo no era él... sino su perro. Todo comenzó en una carretera del Estado de Washington. El arrestado, que vive en el municipio de Lakewood, chocó contra dos vehículos en la carretera y en ninguna de esas dos veces se detuvo para comprobar los daños que había causado. Todo lo contrario, su vehículo aceleró y siguió su camino por la carretera.

UNA PERSECUCIÓN A 175 KILÓMETROS POR HORA

La temeridad con la que iba el coche del arrestado llevó a que los policías estatales comenzaran a perseguir al vehículo. "Conducía de manera muy errática. Tan erráticamente que varias personas llamaron al 911", dijo la agente Heather Axtman a la CNN. Durante la persecución, a 175 kilómetros por hora, uno de los agentes intentó arrinconar el coche del sospechoso. Pero cuando miró dentro, para su sorpresa, vio que era un perro y no un hombre quien estaba sentado en el asiento del piloto. Concretamente, era un pitbull. Mientras, el detenido manejaba el volante desde el asiento del copiloto.

La situación, totalmente digna de una serie cómica si no fuera por el peligro que conllevó dicha temeridad, obligó a la policía a usar unas tiras de púas puestas sobre la carretera para terminar con la persecución. Afortunadamente, no hubo que lamentar fallecidos o heridos graves pese a que el coche, totalmente descontrolado, también invadió un sendero para peatones y ciclistas. "El hecho de que no hubiera nadie en el camino ha sido milagroso". ha añadido Axtman también a la CNN.

"NUNCA HABÍA VISTO ALGO IGUAL"

Durante el arresto, la agente dijo que el sospechoso les dio una explicación totalmente absurda de lo que había pasado: Estaba tratando de enseñarle a su perro a conducir. Una justificación que dejó totalmente perplejos a los agentes. "Desearía haberme inventado esto, pero fue así. Llevo como agente de policía durante casi 12 años y nunca escuché esta excusa. Por desgracia, he vivido muchas persecuciones de coches, hemos hecho numerosos arrestos... pero nadie nos había dicho tal cosa", ha añadido.

La Patrulla del Estado de Washington acusó al hombre de conducir de manera imprudente, chocar y no detenerse, conducir bajo la influencia de sustancias y eludir el delito. El perro protagonista de esta historia fue llevado al refugio de animales después de que arrestaran a su dueño.

