La emotiva historia de la joven sorda que educa a su perro con lenguaje de signos

Becca es un ejemplo claro de que cualquier dificultad es una oportunidad para superarse. Esta joven es una chica sorda que, a través del lenguaje de signos, intenta enseñar diferentes órdenes y trucos a su perro que, igual que ella, también es sordo. El vídeo en el que la joven muestra los entrenamientos con su gran compañero se ha hecho viral y ha recorrido todo el mundo, provocando ternura en los millones de usuarios que lo han visto.

My dog and I are both deaf so I try to teach her tricks in sign. I sign “nice to meet you” and then we shake paws pic.twitter.com/Gh3jgwPk10