Dura pérdida para Blas Cantó: "Te quiero, madre de mi alma"

Blas Cantó sufre un nuevo revés. Seis meses después de fallecer su padre, justo en la semana en la que él hubiera representado a España en Eurovisión 2020 en caso de no haberse cancelado el festival por la pandemia, el cantante ha anunciado este martes a través de las redes sociales que su abuela ha fallecido.

En un mensaje muy emotivo a través de su cuenta de Instagram, el artista murciano ha comunicado la dura pérdida. El motivo del fallecimiento: el maldito coronavirus.

"Maldito Covid, malditos los que lo niegan y maldita la muerte. No tenía que ser ahora. Qué injusto, Dios mío. Estoy roto de dolor, pero necesito compartir que acabo de perder a la persona más importante de mi vida, nunca le gustó que la llamara abuela, por eso, hoy, sigue siendo mi madre. La que nos ha enseñado todo, la que me ha criado, la que ha cuidado de mi de pequeño y de grande. De mis primos, de mi madre, de mis tías, de mi chache, de mi abuelo. Jamás nos imaginamos la vida sin ti, me duele el corazón. Tu hermano Jesús, que te lo quitaron con 30 años, al que tú tanto querías, te recogerá en sus brazos y te llevará a un lugar hermoso. No tengo dudas", ha comenzado diciendo Blas.

En el texto, Blas da las gracias al equipo sanitario que ha ayudado a su abuela en estos últimos días de mi vida. "Gracias a las enfermeras y enfermeros, médicos que nos dijeron que lo intentarían", asegura. Pero también deja un recado para uno de ellos: "Al que nos negó el respirador el primer día, engañándonos y diciéndonos que en ese hospital no tenían, le deseo que su familia no se contagie de esta mierda".

Por último, Blas Cantó lanza una reflexión: "Nuestros mayores nos necesitan hoy más que nunca. No los abandonemos. Muchos salen, muchos se recuperan. No dejemos de protegerlos y de intentarlo. No los releguemos a un número. Ellos nos lo han dado todo, deberíamos ser más agradecidos. Mamá, te voy a escribir las canciones más hermosas. Te puedes ir al otro lado, pero siento decirte que una parte de ti se va a quedar aquí para siempre, dentro de mi. Te quiero. Madre de mi alma, madre de mi vida. Madre de mi corazón".

SU PADRE MURIÓ A LOS 49 AÑOS

El pasado mes de mayo, Blas Cantó también sufría la pérdida de su padre. Tenía solo 49 años. "Nadie debería irse a los 49 años, pero hoy te decimos adiós. Todos los que conociste hace más de tres décadas me mandan entre lágrimas su amor para ti. Mi madre, mis abuelos, mis tías, mis tíos, primos... Eras bueno, y todos lo sabíamos. Pero a veces tú no eras tú. Vuela alto, porque te vamos a recordar en tu mejor versión, la que a todos enamoró cuando llegaste a sus vidas. Es lo justo. Yo también te quiero, papá", escribió entonces Blas.

Blas Cantó representará a España en Eurovisión 2021 tras ser seleccionado de nuevo por TVE. El artista iba a cantar en Róterdam el pasado mes de mayo la canción "Universo". Para la nueva edición, el cantante ya baraja distintos temas para la gran cita.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

La respuesta de Blas Cantó a Rocío Monasterio por hablar de 'Eurovisión': "Lávense la boca"