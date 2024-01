En España nos gustan los bares. Seamos sinceros, somos un país de bares. No nos importa que sea con amigos, con familia, con nuestra pareja... nos gusta ir, lo disfrutamos y es donde pasamos parte de nuestro tiempo de ocio. Para muchos, es el lugar donde nos sentimos reconfortados y hay quienes tienen sus sitios favoritos marcados con papel y boli, como si se sintieran en casa.

Y esto es, posiblemente, porque pasamos buenos momentos en ellos y por ello tratamos de convertir este ratito en una bonita experiencia. Aunque, siendo sinceros, también sabemos lo que hay tras la barra y las condiciones con las que trabajan muchos camareros y profesionales de la hostelería. Ya no solo hablamos de sueldos bajos, sino de muchas horas de trabajo que no están ni cerca de estar recompensadas al completo.

Precisamente por este motivo, la cuenta de X @SoyCamarero suele compartir las quejas de los trabajadores del sector. De esta forma, tanto las ofertas de trabajo que reciben como las condiciones en las que tienen que trabajar se hacen virales y nos acerca un poco más a su día a día. Así, por lo tanto, podemos conocer la verdadera situación que no se ve al otro lado de la barra.





El dueño de este restaurante no da crédito a lo que dice un cliente cuando iba a reservar una mesa

El dueño de la cuenta de X @SoyCamarero ha compartido un pantallazo de una mala reseña de un usuario que llamó para hacer una reserva. Eso sí, a una hora nada habitual: eran las 23:40 de la noche.

"Llamé para preguntar si la cocina estaba abierta y me empezaron a vacilar diciéndome que fuera ahí y preguntara, acompañado de un "¿Estás ahí en tres minutos? No engañes a la gente, hermano. Se rio y colgó", escribió este usuario de redes.

Una reseña que no gustó en absoluto al propietario del restaurante y que rápidamente salió en defensa de su negocio y de sus trabajadores. "No suelo responder a reseñas, pero la tuya me parece muy curiosa", comienza diciendo.





"¿Solo has puesto una reseña y es esta? Muy bien, pues empieza contando que llamas a las 23:40 para reservar para cenar para esa misma noche, diciendo que estás en dos minutos y luego diciendo que no, que tardas más en llegar", aclara el propietario.

A continuación, pregunta: "¿Me intentabas engañar cuando ibas a llegar o es que los camareros somos tontos y tenemos que esperarte?".

Seguidamente, asegura que "te equivocas bastante con esto pero, aun así, te esperamos para que juzgues el servicio y la comida, no tu llamada a esas horas y en todo de guasa mientras otros trabajamos". Finalmente, concluye mandando "un saludo".





Muchos usuarios de X han criticado muy duramente la actitud de este cliente. "Hay que respetar a los que trabajamos duro en este lindo oficio como es la hostelería. El que no sirva como cliente, que se vaya a un merendero y se hagan la comida (con respeto para los merenderos)", escribe un usuario.





"¿Pero era para cenar o ya para desayunar?", se pregunta una usuaria. Por otro lado, hay otro que asegura que "no sé cómo la gente aguanta trabajando cara al público".





Van a cenar a las 23:00h, se quejan porque les niegan la entrada y el propietario estalla

Esta historia ocurrió en Toledo. Un usuario intentó ir a cenar al Restaurante Mesón Carlos, en Oropesa. Este hombre se quejaba de que les negaron la entrada: "Hemos llegado intentando cenar el sábado del puente de la Constitución a las 23:00 y nos han recibido con un "estamos cerrados y ya hemos terminado por hoy"".

Asegura, al final de la reseña: "Falta de tacto y sentido comercial. Una pena". Una reseña ante la que el propietario del restaurante tuvo que responder y estalló por la falta de empatía: "Nuestros horarios deben ser respetados por los clientes. Nuestro personal tiene derechos y deberes".

No lejos de quedarse ahí la reseña, agrega: "Sentido comercial tenemos desde las ocho de la mañana que abrimos hasta las once de la noche que se cierra la cocina. Estaremos encantados de recibirle de nuevo. Un saludo", concluye.