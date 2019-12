Diez consejos sobre cómo empezar a correr

Hacer deporte es esencial para mantenerse en forma y tener buena salud, y una de las actividades que más beneficios aportan en este campo es el running. Correr tanto en el exterior como en interiores es un ejercicio físico de lo más aconsejable, pero que también exige estar preparado.

Aunque todos sabemos que es esencial contar con el equipo adecuado, como por ejemplo un pulsómetro de calidad como cualquiera de los que puedes encontrar en esta comparativa de pulsometros de www.comprarlasmejores.com, hace falta bastante más que eso. El “Running” es una actividad intensa y exigente, y requiere cierta preparación previa para no caer rendido y dejarlo todo en la primera sesión.

Consejos para empezar a ser runner

Aquí te dejamos los 10 mandamientos del buen corredor novato. Si vas a empezar en el running, estos consejos te serán de gran ayuda:

1 - Necesitas buen equipo

Ropa cómoda y adecuada para la temperatura que haya, unas zapatillas que se amolden a tu pie y que no te dañen en ningún momento y, por supuesto, un buen pulsómetro para controlar tu ritmo cardíaco. Todo eso es fácil de encontrar, aunque, si tienes dudas sobre lo últimos, puedes obtener más información en la web de www.mejorespulsometros.com.

2 - Sé realista con tus objetivos

Estás empezando, así que olvídate de lanzarte a realizar carreras de 5 kilómetros y pensar que vas a estar como una rosa al terminar. Empieza con objetivos más asequibles, combinando el andar con el correr a ritmo suave y controlando los tiempos. Mejor llegar bien que no poder alcanzar tu destino.

3 - Calma tu velocidad

Antes hemos hablado de ser realistas con los objetivos a conseguir, pero también es sumamente importante controlar la velocidad al correr. Si no lo haces, te cansarás mucho más pronto y acabarás rindiéndote incluso antes de llegar a la mitad de tu meta. Regula tus pasos y controla tus pulsaciones mientras tanto. La web de elultimotriatleta.com donde comparan pulsometros de la marca Garmin, es un buen lugar para elegir el pulsómetro que más te convenga para esto.

4 - Mejor, da pasos cortos

Además de ir menos rápido de lo que querías en primera instancia, también es buena idea dar pasos cortos al correr. ¿Por qué? Porque así el esfuerzo muscular es ligeramente menor y, por lo tanto, la fatiga tarda más en hacer acto de presencia. Lo notarán tus piernas, lo notará tu cuerpo y lo notarás tú, sobre todo en tus primeras sesiones.

5 - No te olvides de los descansos

Si has decidido que vas aumentar los kilómetros a recorrer, entonces es adecuado que pienses también en realizar descansos. Tu cuerpo se tiene que habituar, y no puede hacer nada de eso si lo sometes a una intensidad demasiado elevada. Como explican en elultimotriatleta.com, si no se descansa bien, el riesgo de lesión aumenta considerablemente. Y eso es lo último que queremos.

6 - Evita el flato

El flato es el gran enemigo del running. Para evitarlo, lo más aconsejable es controlar la respiración, como también hacer dos cosas: evitar los alimentos sólidos durante las dos horas previas a la carrera y, también, beber cantidades pequeñas de agua. ¿No has podido evitarlo? Entonces, respira con calma y verás cómo desaparece.

7 - Busca una buena superficie

Ten mucho cuidado con las zonas en las que vas a correr. Una carretera puede ser perfecta para tener un paso ligero y firme, sin riesgo a torcerte el tobillo o a cualquier otro tipo de lesión. Asimismo, las cuestas exigen más esfuerzo y las superficies arenosas obligan a levantar más los pies. Una cinta puede ser una buena forma de empezar, ya que amortigua perfectamente el impacto.

8 - Combina con más entrenamientos

El cuerpo necesita variedad, al igual que la mente. Si combinas el correr con otros entrenamientos, no te saturarás por realizar siempre la misma actividad y, así, también podrás ejercitar otros grupos musculares. Algo ideal para que todo el organismo mejore y te encuentres mejor.

9 - Mejor, en compañía

Las primeras sesiones pueden ser especialmente duras si se va en solitario. Por eso, lo más aconsejable es disfrutar de compañía en la carrera. Si puedes contar con alguien que empiece contigo, mejor, ya que así ambos podréis motivaros e incluso desafiaros.

10 - Mantente hidratado

¡Que no falte el agua! Cuando la boca se seque, cuando creas que lo necesitas, da un sorbo a una botella de agua, pero no bebas grandes cantidades. La hidratación es fundamental al correr, pero siempre en su justa medida. De lo contrario, ve saludando al flato.

¿Has tomado nota? Este decálogo de tips para empezar a correr te va a ser de gran utilidad para no asfixiarte en tus carreras y, sobre todo, no pensar en dejarlo. Este deporte es algo de lo que se puede disfrutar muchísimo, pero hay que saber cómo adentrarse en él.