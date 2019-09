Diez alimentos que engordan más de lo que te imaginas

Septiembre es un gran mes para cambiar de hábitos alimentarios o por lo menos para volver a las buenas costumbres previas a las desordenadas vacaciones. Eso sí, sin prisas. Los expertos aconsejan que nos lo tomemos como un proceso 'a largo plazo' y adaptado a cada persona. En este camino "es importante saber elegir los alimentos correctos o evitar aquellos que contienen exceso de calorías, que casi siempre, son los que están desprovistos de fibra, proteínas y otros nutrientes saludables", explica a cope.es Ángela Tello, autora del libro 'Nutrición. Todo lo que no te han contado sobre la alimentación sana' (Ed. Guía Burros-Editatum) . "Mantener una alimentación variada es imprescindible para mantenernos saludables y aunque hay alimentos que no gozan de buena fama, si sabemos equilibrar nuestra alimentación no tiene por qué afectarnos. Nuestro organismo es una máquina inteligente, capaz de gestionar incluso alimentos que no son saludables, el problema se origina cuando nuestra dieta diaria no lo es".

En realidad, apunta "podríamos comer de todo siempre y cuando seamos consecuentes y conscientes de que los excesos pueden tener efectos nocivos para nuestra salud". Además no hay que olvidar que "a medida que cumplimos años nuestro organismo va teniendo menor capacidad de gestionar comidas pesadas y poco saludables así que corre de nuestra parte tener fuerza de voluntad para comer lo justo y necesario".

Ángela Tello pone en la picota estos 10 alimentos hipercalóricos cuya ingesta habitual además de potenciar la subida de peso produce efectos muy nocivos para nuestra salud. Apunta: