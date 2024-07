La desorbitada cuenta de un bar de Marbella con la que palidecen hasta los camareros: "El jefe..."

En vacaciones los gastos suben, pues se juntan viajes, planes, comidas, cenas de verano... y nuestro bolsillo sufre más de lo normal. Y esto es lo que le ha pasado a un cliente que acudió al restaurante La Pesquería del Faro, en Marbella, quien no podía creer la cuenta final que recibió tras pedir tres simples productos. Hablamos, además, de un local que ha recibido malas reseñas en plataformas como TripAdvisor.

"Un atraco en Marbella", "atraco en las bebidas", "robo a mano armada" o "a Chicote le da un infarto" son solo algunos de los muchos comentarios negativos que ha recibido el local en cuestión. De hecho, en varios tickets compartidos en esta plataforma, pueden verse precios desorbitados como 26 euros una jarra de sangría o 45 euros una parrillada de marisco que tan solo estaba compuesta "por 6 gambas pequeñas, 3 langostinos, 2 cigalas arroceras, 4 mejillones y 1 carabinero seco", tal y como ha relatado un cliente. Ahora ha vuelto a hacerse viral por la cuenta que recibió este cliente, quien solo pidió tres productos.

Hablamos de un zumo de piña, una copa de tinto de verano y una copa de vino de Marqués de Toledo. El total de sus consumiciones era de 15 euros. Ahora bien, el zumo tenía un coste de cuatro, seis euros el tinto y cinco la copa de vino. Lo sorprendente aquí, y lo que más indignó a este cliente, es que la botella cuesta en torno a 4,50 euros, incluso más barato que la copa que le sirvieron.

De hecho, y según recoge el 'Huffington Post', incluso los empleados son conscientes del elevado precio del restaurante: "Se lo hemos dicho al jefe, pero...", recoge dicho medio.





Los 'sablazos' en algunos bares y restaurantes son más comunes de los que creemos, lamentablemente. Gracias a reseñas en Google podemos conocer todos estos casos, que nos sirven en muchas ocasiones para saber cuándo ir y cuándo no a un restaurante en cuestión. Esto es lo que le pasó a un cliente que fue a una cafetería de Vigo, en la calle Fragoso, y pidió un bocadillo de tortilla de patata. El cliente no pudo dar crédito a lo que ponía en la cuenta final y no dudó en compartir el ticket.

En él, mostró que le cobraron, apate del bocadillo, un euro por el pan. En el comentario de su crítica escribió: "Mirad bien este ticket, por educación pagué y me fui, pero ya sé dónde no volver".

La protesta la publicó en un "Grupo de recomendación de lugares y negocios de Vigo. No se censurará ninguna publicación. Cada persona se hace responsable de sus comentarios", llamado el grupo de Facebook 'Furanchos y Furancheir@s'. Este hecho hizo que muchos comentarios a favor y en contra, ya que algunos justifican al camarero diciendo que "Seguramente fue un error", "existe el libre comercio", hasta "Es un atraco a mano armada".





