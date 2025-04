La falta de contundencia de Louzán a la hora de defender a los árbitros: "Si conociera el contexto total, podría valorarlo..."

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, se ha pasado este viernes por El Partidazo de COPE para analizar toda la polémica generada tras el enfado del Real Madrid por las declaraciones de los colegiados De Burgos Bengoetxea y González Fuertes en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey. Enfado que llevó al plantón del equipo blanco a actividades de la RFEF como la rueda de prensa previa de Carlo Ancelotti y Luka Modric, tampoco fueron al entrenamiento previsto de La Cartuja ni a la cena oficial.

Un Louzán que ha mandado un mensaje muy tibio en defensa de los colegiados: "Para vosotros es bueno que hayan hablado. Si conociera el contexto total podría valorarlo... Todos corremos el riesgo de equivocarnos, y en este sentido fue así".

Durante su charla con Juanma Castaño, el presidente de la RFEF confirmó que charló durante "40 minutos" con José Ángel Sánchez, mano derecha de Florentino Pérez, de todo lo ocurrido.

Reconoció que "se hizo un comentario" sobre la posibilidad de cambiar los árbitros en la final y añadió que la conversación "ha sido cordial y queda para ambos lo que hemos hablado".

"No estoy triste, para nada", señaló un Louzán que nunca ha temido por la final: "Es una interpretación. No he leido ni los comunicados del Real Madrid ni la comparecencia de los árbitros".

El presidente de la RFEF ha pedido que "entre todos tenemos que erradicar" toda la crispación que rodea a los árbitros, tanto en los profesionales como en la categoríoa base: "Tenemos que contribuir para erradicar esas actitudes como sean y vamos a tener que tomar medidas duras".

Louzán indicó que no habló con Joan Laporta de toda la polémica relacionada con el Real Madrid y apuntó que hubo un buen ambiente durante la cena oficial y de cara a la final espera que sea "un gran partido y estoy tranquilo y no me alteran estas situaciones y estaré donde me diga protocolo que tengo que estar".