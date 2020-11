Descubren un mensaje militar de una paloma escrito años antes de la Primera Guerra Mundial

Una pareja ha encontrado una pequeña cápsula que contenía un mensaje muy antiguo. Supuestamente, se habría enviado a un soldado prusiano durante la Primera Guerra Mundial a través de una paloma mensajera. Tal y como ha informado The Guardian, este hallazgo se produjo al este de Francia.

El mensaje en cuestión fue escrito por un soldado de infantería con base en Ingersheim hace más de 100 años. Un lugar en Francia que antes formaba parte de Alemania. En esa zona se desarrollaban maniobras militares por aquel entonces.

