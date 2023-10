Dabiz Muñoz desvela el motivo real por el que hay que echarle aceite a la pasta: “No es para que no se pegue”

El famoso cocinero, Dabiz Muñoz, revolucionaba las redes al dar un consejo clave sobre cómo cocinar la pasta: el verdadero motivo por el que hay que echarle aceite a la pasta. Y como el propio chef confiesa y contrario a lo que muchos piensan no, la razón no es para que no se pegue, sino una muy distinta.

Todo ello mientras el dueño de Diverxo compartía con sus seguidores de Instagram la forma peculiar que tiene de preparar su 'pasta al estilo Agus', una receta familiar, basada en un ragout de chicharrones. Como el propio marido de Cristina Pedroche confiesa en el vídeo compartido en redes sociales, el plato está inspirado en su padre y en los bocadillos de minutejos que le preparaba cuando era niño. De ahí el nombre, de Agustín.









Dabiz Muñoz desvela por qué hay que echar aceite a la pasta

En plena preparación del plato, Muñoz sorprendía a muchos de los puristas de la pasta al decidirse a verter un chorro de aceite en plena olla, cuando esta se encontraba en ebullición, con la pasta cociéndose. Él mismo avisaba: “Para cocer la pasta le voy a poner un buen puñadito de sal y le voy a poner aceite de oliva”, comentaba.

Y es que, para más de un italiano, esto puede resultar un tremendo sacrilegio, para uno de los mejores cocineros de España y del momento, resulta esencial a la hora de cocer la comida. Y el motivo, a pesar de lo que muchos piensan, no radica en que no se pegue.

“El aceite de oliva no es para que la pasta no se pegue como piensa todo el mundo, el aceite de oliva es para que cuando echéis la pasta y se forma esa espumita que empieza a cocer no se os salga el agua por fuera y se os rebose”, explicaba Dabiz Muñoz en Instagram.









Dabiz Muñoz: cómo perder 36 kilos en 5 años

Pero si algo ha sorprendido a los seguidores del cocinero madrileño es su espectacular cambio físico: perdió 36 kilos en 5 años. "A la izquierda, hace cinco años cuando comía como un cerdo y no hacía deporte. A la derecha, en la actualidad, comiendo como un cerdo e intentando correr como un galgo. Actitud, actitud y siempre actitud. Corre como un Galgo y come como un cerdo", escribía el propio Muñoz en su cuenta de Instagram.

El truco, según contaba, no es llevar una dieta estricta, sino hacer deporte. Al igual que su mujer, Cristina Pedroche, este joven cocinero ha incorporado el fitness en su rutina diaria. Dabiz Muñoz aseguraba, además, que para estar en forma no se priva de nada, simplemente tiene la disciplina necesaria y se prepara a conciencia sabiendo lo que se hace. Según informa la revista Diez Minutos, también cuenta con la ayuda de un entrenador personal. Una nueva forma de vida que, aseguró, le mantiene en un mejor estado físico y mental.