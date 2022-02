La dieta que ha seguido Dabiz Muñoz para adelgazar 36 kilos en cinco años: lo cuenta él mismo

El mediático chef español,Dabiz Muñoz, generó un gran impacto entre sus seguidores con una de sus publicaciones en redes sociales. Muñoz hizo pública una comparativa entre dos fotografías que impactó mucho, pues se puede apreciar cómo ha cambiado en los últimos cinco años.

"A la izquierda, hace cinco años cuando comía como un cerdo y no hacía deporte. A la derecha, en la actualidad, comiendo como un cerdo e intentando correr como un galgo. Actitud, actitud y siempre actitud. Corre como un Galgo y come como un cerdo", escribía en su cuenta de Instagram. Su mujer no tardó en responderle a esa publicación, asegurando que para ella estaba igual de guapo. "Pues yo te veo guapísimo también", escribía mientras publicaba tres caritas a las que se les caía la baba.





El truco, según contaba, no es llevar una dieta estricta, sino hacer deporte. Al igual que su mujer, Cristina Pedroche, este joven cocinero ha incorporado el fitness en su rutina diaria. Dabiz Muñoz aseguraba, además, que para estar en forma no se priva de nada, simplemente tiene la disciplina necesaria y se prepara a conciencia sabiendo lo que se hace. Según informa la revista Diez Minutos, también cuenta con la ayuda de un entrenador personal. Una nueva forma de vida que, aseguró, le mantiene en un mejor estado físico y mental.





Algunas personas vertieron comentarios negativos hacia su persona por la forma en la que había expresado cómo elabora su estrategia para cuidarse con ese lema "corre como un galgo y come como un cerdo". Por ello, se vio obligado a contestar a esas críticas diciendo que "puede que de atletismo sepáis mucho más que yo, seguro, pero de liderar equipos, perseguir sueños, sacrificios exagerados, actitud y apasionar a la gente que te rodea os puedo dar un máster avanzado".

Dabiz Muñoz y algunos de los problemas económicos a los que se ha enfrentado en los últimos tiempos

Su carrera profesional ha sufrido altibajos. Uno de estos 'sinsabores' lo ha vivido el cocinero a tener que cerrar su restaurante de Londres después de haber invertido en él seis millones de euros. Según informaba ‘Viva la vida’ el chef podría haber sumado un agujero económico de unos 10 millones de euros.

Como contó el propio Dabiz, el alquiler del local costaba cerca de 50.000 euros al mes, una cantidad inasumible sin poder servir comidas debido a la pandemia de la covid. El propio chef reconoció haber tenido que pedir un crédito para pagar esos meses de alquiler en los que el local de Londres estuvo cerrado.





Además en DiverXO, su restaurante en Madrid, según ha reconocido el propio Muñoz en alguna ocasión, son mayores lo gastos que los ingresos que le aporta.

En este restaurante también vivió en agosto de 2020 un auténtico susto. Un problema en el sistema de extracción ha causado un pequeño incendio en el restaurante DiverXO, propiedad del cocinero Dabiz Muñoz situado en la calle Padre Damián de la capital. Según informó una portavoz de Emergencias Madrid, el incendio se declaró poco antes de las 15 horas y hasta la zona se trasladaron tres dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid que sofocaron el incendio.