Cuidado si te vas de vacaciones durante días: estos son los cinco alimentos que no debes congelar

Congelar es siempre una buena opción cuando queremos conservar los alimentos más tiempo y en buen estado, pues quizá no los vamos a consumir pronto y la mejor opción es conservarlos bajo el frío para consumirlos más adelante.

Pero, algo que no sabemos es que ciertos alimentos es más conveniente que no se congelen, pues pierden propiedades como la textura o el sabor. ¿Sabes por qué ocurre esto? Con el frío extremo, algunos antioxidantes pierden eficacia, por lo que pierden sabor respecto a los productos frescos. Otro de los motivos es que quizá se rompe la cadena de frío y esto hace que de se desarrollen bacterias.

Alimentos que no debes congelar

Verduras crudas: se forman ciertos cristales al congelar las verduras que dañan su tejido celular y puede influir en su textura

Consejos para conservar de forma óptima los alimentos durante el verano en tu nevera

En época de vacaciones, cuando estamos fuera de casa, uno de los retos es la nevera. Pues nos preocupa su estado al estar varios días fuera de casa, ya que muchos alimentos son frescos o están a punto de caducar.

Podemos dudar a cerca de la temperatura que debemos mantener la nevera en épocas de calor. María Dolores Rodrigo, Investigadora científica y miembro del Instituto de Agroquímica y Tecnología, anunció en 'Herrera en COPE' que "La temperatura debe ser la misma durante todo el año, ya que lo relevante es que el producto se conserve siempre en los niveles apropiados. En general, cuantos menos grados haya, mejor va a ser la conservación. Si hay que elegir entre dos y cinco grados, es preferible dejar el frigorífico a dos. Cosa distinta es que por cuestiones de consumo y medio ambiente se opte, por lo contrario".

El calor permanece en la parte de arriba, mientras que el frío es más acentuado en las zonas bajas: "En las baldas inferiores habría que colocar, por tanto, los productos más perecederos, como la carne y el pescado, mientras que las superiores son más adecuadas para las conservas o para los restos", señala la experta.

Por lo que se refiere a las puertas, al ser la zona que está más en contacto con el exterior, lo mejor es destinarla a productos que tengan menos riesgos, como las bebidas, la mantequilla, el chocolate, etc. En el caso del congelador, como el acceso a su interior suele ser menos frecuente, la cuestión de los estantes no resulta tan relevante.

Recuerda que para una correcta congelación de los alimentos se deberá hacer a una temperatura de -18°C o menor sin romper la cadena de frío, utilizar bolsas o recipientes de plástico para evitar quemaduras de congelación y dejar enfriar los alimentos antes de congelarlos.

