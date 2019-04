¿Cuáles son las causas más frecuentes del dolor de cabeza?

Esto me lleva a una experiencia personal que me ha ocurrido relativamente cerca en el tiempo y que quizá le recuerde a algún padecimiento que usted lector haya tenido en alguna ocasión. Precisamente una cefalea insoportable, esa sensación de que dos martillos te están machacando las sienes y el obús (cabeza) te va a estallar, me llevó a urgencias de un hospital madrileño.

En esta ocasión el paralizante dolor de cabeza se debía a la acumulación de distintas situaciones laborales preocupantes que habían desembocado en una infernal migraña que requirió de una pastilla debajo de la lengua para bajar la presión arterial, oxígeno y meter en vena, para frenar el dolor, varios analgésicos.

Para los facultativos es muy importante distinguir si es una cefalea primaria como la migraña o una cefalea secundaria, sintomática de otro proceso. Por ello, el médico valorará toda la información que le aporte el paciente ya sean síntomas como antecedentes familiares, la anamnesis, para llegar al buen diagnóstico.

Los cambios meteorológicos y estacionales también son causa y motivo de más de un dolor de cabeza. Por ejemplo, en la actual estación, en primavera más de la primera mitad de la población sufre de fatiga, cansancio y somnolencia durante el día, falta de energía, alteración del sueño, irritabilidad, ansiedad, cefaleas, falta de motivación y problemas de concentración.

¿Tengo migraña?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la migraña como una de las diez principales causas de discapacidad. En España, un 12,6% de la población -más de 5 millones de personas sufren migraña, de los cuales 1,5 millones la padecen de forma crónica-, es decir, experimentan dolor de cabeza más de 15 días al mes. La migraña es una enfermedad muy incapacitante: según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), más de un 70% de los pacientes con migraña presentan una discapacidad grave y un 14% una discapacidad moderada.

“Sin embargo, a pesar de su prevalencia y de la discapacidad que provoca, continúa siendo una enfermedad mal tratada y poco diagnosticada”, señala la Dra. Patricia Pozo Rosich, Coordinadora del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología y responsable de la Unidad de Cefalea del Hospital Universitario Vall d’Hebron en Barcelona.

La SEN hace especial hincapié en determinar que "aunque la migraña puede empezar a cualquier edad, incide sobre todo en la edad de mayor productividad personal y profesional, de los 25 a los 55 años, con el coste familiar y laboral que esto supone. La migraña impacta en la vida personal, familiar, laboral y social de las personas que la padecen, pero también supone una gran carga económica. El impacto económico anual estimado (absentismo + pérdida de productividad) en nuestro país es de 1.838 millones de euros al año; el coste estimado por paciente activo es de 730 euros/año, perdiéndose aproximadamente 16,6 de días al año de trabajo, siendo estos costes indirectos mayores que los costes directos derivados por la enfermedad".

Quienes han padecido o padecen migrañas o jaquecas, ambas denominaciones valen, saben que los episodios se caracterizan normalmente por:

dolor de cabeza de intensidad moderada a severa

dolor de un solo lado de la cabeza y/o pulsátil que empeora con la actividad física ordinaria

puede durar desde algunas horas hasta 2 o 3 días

náuseas

los episodios se presentan con una frecuencia que varía entre uno al año y uno por semana

en los niños, los episodios suelen durar menos y los síntomas abdominales son más prominentes

La investigación sobre las enfermedades neurológicas sigue adelante. EFE

Cefalea tensional, cefalea en brotes y otros tipos

La cefalea tensional es una de los dolores de cabeza más común. Puede ser episódica (se produce en menos de 15 días al mes) o crónica (más de 15 días al mes).

se observa en más del 70% de ciertos grupos de población

la cefalea crónica, que se produce más de 15 días al mes, afecta al 1-3% de los adultos

a menudo empieza en la adolescencia y afecta más a las mujeres que a los hombres en una relación de 3:2

puede guardar relación con el estrés o con problemas osteomusculares del cuello

cuando es episódica, los episodios duran por lo general unas pocas horas, pero pueden persistir varios días

La cefalea tensional crónica puede ser constante y es mucho más incapacitante que la forma episódica.

Quienes padecen esta cefalea la describen como una especie de banda de presión u opresión alrededor de la cabeza, que a veces se irradia al cuello o desde este.

La cefalea en brotes también es un dolor primario, pero relativamente raro ya que afecta a 1 entre 1000 adultos y puede ser episódica o crónica

es más frecuente en los hombres que en las mujeres, con una relación de 6:1

que en las mujeres, con una relación de 6:1 generalmente se presenta a partir a los veintitantos años

se caracteriza por episodios recurrentes y frecuentes (hasta varias veces al día), breves, pero sumamente dolorosos

se concentran en torno a un ojo , que lagrimea y se enrojece

, que lagrimea y se enrojece se acompaña de rinorrea u obstrucción de la fosa nasal del lado afectado, y el párpado puede estar caído



Cefalea por uso excesivo de analgésicos (cefalea de rebote):

Está causada por el consumo crónico y excesivo de medicamentos para combatir las cefaleas

Es la forma más común de cefalea secundaria

Puede afectar hasta un 7% de ciertos grupos de población , más a las mujeres que a los hombres

, más a las que a los hombres Es una cefalea presente la mayor parte del tiempo, opresiva, persistente y generalmente peor al despertar

Un negociante de la bolsa de Nueva York se pone hielo para superar el dolor de cabeza. EFE

Las cefaleas generan más de 14.000 nuevas consultas al mes en toda España, aún así están infradiagnosticadas e infratratadas. El 72% de los pacientes que llegan nuevos a las consultas de Neurología carecen de tratamiento preventivo y el 71% nunca ha utilizado un tratamiento adecuado para los tipos de cefalea más frecuentes.

La Organización Mundial de la Salud destaca que "las cefaleas son un motivo de inquietud para la salud pública habida cuenta de la discapacidad que las acompaña y de los costos económicos para la sociedad", por ello incide en "la necesidad de contar con profesionales sanitarios bien capacitados, que la detección y el diagnóstico del trastorno sean exactos, que se proporcione tratamiento con medicamentos eficaces, y la prescripción de modificaciones sencillas del modo de vida y la educación del paciente".