Se conocen en un orfanato, se reencuentran 45 años después y lo que pasa deja a todos sorprendidos

Seamos sinceros, a todos nos encantan las historias de amor, especialmente aquellas que terminan bien aunque el camino hasta llegar allí haya sido complicado. Historias que podían ser dignas de cualquier película de comedia o drama romántico y que, en tantas ocasiones, superan a la ficción.

Y esta que te vamos a contar ha ocurrido en Inglaterra, pero hace más de 50 años. Y es que todo ocurrió en un orfanato, cuando Irene y Alan se conocieron siendo apenas unos niños de 7 años. Por las normas del orfanato, chicos y chicas no podían interactuar, por lo que, en cuanto se conocieron, charlaban y se veían en secreto.





Enseguida se formó una conexión enorme entre ellos, y, cuando les pillaron, decidierón separar a Alan y mandarlo a otro centro. Fue entonces cuando perdieron la conexión, a pesar de que había algo que los mantendría unidos de por vida. Se perdieron la pista y no volverían a encontrarse hasta años después, cuando se vieron en un gimnasio.

Eso sí, ambos ya tenían sus vidas hechas, con pareja e hijos, por lo que fue un encuentro agridulce. Siguieron pensando el uno en el otro, hasta que, años después, 45 años, se reencontraron de forma definitiva. Se encontraron en la calle y, como cuentan, desde ese momento supieron que nunca más estarían separados.

Retomaron el contacto y decidieron contraer matrimonio. Una historia digna de una película de amor que ha acabado con final feliz.

La dificultad de las aplicaciones de citas

Es lo que le pasó a Blanca, que acababa de divorciarse y decidió darle una segunda oportunidad al amor entrando en una app. Ahí fue cuando, navegando, encontró a un hombre italiano que, poco a poco, comenzó a conquistala. Él se llamaba Ángelo, y era un empresario que viajaba por el mundo.

Cariñoso, amable y encantador, fue haciendo que poco a poco, Blanca cogiera más confianza con él. "Hablábamos por WhatsApp, audios, videollamadas, y llegué incluso a conocerlo en persona" decía en Fin de Semana.

Sin embargo, algo empezó a chirriar cuando le pidió dinero para poder mantener sus empresas. "Repiten mucho la confianza, cuando sonsiguen ver que tiene tu confianza y eres receptiva es cuando pasan a la fase de acción. Utilizaba mucho la pena, decía que su mujer ha muerto en un accidente catastrófico, intentaba remontar su vida y me dijo que su novia estaba embarazada de su hijo".

Esto es lo que le pasó cuando accedió a la aplicación

Dice que fue a base de mentiras como empezó a engañarla, y a "tejer su telaraña". Le dijo que su empresa de exportación de aceite no iba del todo bien, y que necesitaba unos 3.000 euros. Ella, confiante en su palabra, se lo dio, pero, más tarde, le pidió otros 4.000 euros. Aunque no tenía muy claro para qué lo necesitaba, confiaba tanto en él, que decidió dárselo.

Sin embargo, empezó a darse cuenta de que algo no iba bien y, con la mosca detrás de la oreja, dejó de pagarle y darle el dinero que él le iba pidiendo. "Cuando me empezó a contar otra vez los problemas me olí algo, en cuanto se dan cuenta de que no les vas a dar dinero, te bloquean y desaparecen" aseguraba Blanca. "Tardé cuatro años en contarlo y fue muy duro. Todo te deja completamente en silencio" explicaba Blanca.

Así es como, estafada y sintiéndose absolutamente vulnerable, decidió ayudar a esas personas estafadas por el amor. Creó la Asociación de Afectados por las Estafas Emocionales, para dar apoyo a esas personas que necesitan contarle a alguien lo que ha sucedido y que, también, necesitan apoyo jurídico.

También, explicaba cómo puedes actuar ante una estafa así.