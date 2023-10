Nuevo peligro en las aplicaciones de citas: "¿Enamorado de una persona o Inteligencia Artificial?"

Según un estudio de Kaspersky, dos de cada 10 españoles han conocido a su media naranja a través de Internet y el 40% usa o ha usado en alguna ocasión estas apps de citas online para ligar. El mismo informe señala que, pese a que estas aplicaciones son cada vez más aseguras, han aumentado notablemente las estafas por esta vía. Pero es que ahora ha entrado en juego la inteligencia artificial, los riesgos se multiplican. La psicóloga de cabecera de 'Poniendo las Calles', Macu Górtázar Ibáñez-de la Cadiniere, pone un poco de cordura en cuanto a la relación de estas dos cuestiones.

En los últimos años, ha habido un auge imparable en el uso de aplicaciones de citas para encontrar pareja. A medida que las personas pasan cada vez más tiempo en línea, es natural que también busquen nuevas formas de socializar a través de la tecnología. Es una tendencia social que no pilla por sorpresa a los expertos. La directora del Instituto de Terapias Psicológicas explica a Carlos Moreno 'El Pulpo' cómo ha llegado la tecnología a hacernos creer de verdad que podemos enamorarnos de una máquina con el famoso sistema de deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda.

Inteligencia Artificial y aplicaciones de citas

Estas aplicaciones tienen herramientas de inteligencia artificial que selecciona las fotos más atractivas de los usuarios para sus perfiles, con la esperanza de que esta función mejore las posibilidades de que los usuarios reciban más interacciones en la plataforma. De la misma manera, existen funciones que utilizan IA generativa para hacer que las citas sean más gratificantes. Pero algunas empresas han cruzado una frontera que limita con la ética. Han empezado a comercializar bots que mantienen conversaciones para ahorrar tiempo y conseguir quedar con una persona sin esfuerzo.





Algunos usuarios aseguran haber tenido éxito. Pero también muchas voces señalan los riesgos de esta intervención deshumanizadora, ya que la conversación previa es el examen al que sometemos a los demás para optar por quedar en persona. Aplicaciones como RIZZ sugieren respuestas para los chats. Otras como YourMove AI prometen "ayudar a superar el bloqueo inicial del escritor que mira fijamente una conversación preguntándose qué decir". Macu Górtázar Ibáñez-de la Cadiniere explica hasta qué punto este tipo de relaciones pueden ser sanas y si indican algún comportamiento patológico.

Los peligros

Seguro que entre los ponedores que nos leen y escuchan, hay alguno que está pensando que no le ha ido mal en este tipo de prácticas. Este tipo de bots trata de buscar a personas compatibles en las apps de citas y concertar una hora y un lugar para tener un encuentro con ellas. Es posible que el hombre con el que has estado hablando e investigando no sea en realidad la persona que se presentó a la cita y esto es extremadamente aterrador. Pero la realidad es que si una persona esté triste, contenta o con miedo y eso no creo que pueda plasmarlo una inteligencia artificial, como explica la psicóloga.

Nada malo tendría por qué suceder y encontrar a alguien con quien pasar todos y cada uno de los 14 de febrero de tu vida podría ser una realidad. Y es que San Valentín es una fecha repleta de romanticismo para las parejas, pero muy señalada para aquellos que no la tienen y buscan al perfecto compañero o compañera de vida. La clave está en usar plataformas fiables, no enviar dinero, datos o archivos comprometedores o hacer conocedores a amigos y familiares sobre tu cita. Pero no deja de ser descorazonador que alguien se plantee usar un bot para esto.