Sheila Queralt, en 'Herrera en COPE': “Tenemos a los estafadores del amor en nuestro día a día”

Imprudentes, desesperadas, cazafortunas... Esos son algunos de los calificativos que han recibido muchas mujeres que han sufrido las denominadas “estafas del amor”. Y la razón que ha llevado a Sheila Queralt a escribir 'Estafas amorosas', un libro en el que la lingüista forense disecciona y analiza algunos mensajes de los cuatro estafadores de mujeres más mediáticos de España. ¿El objetivo? Con el manuscrito, la autora pretende demostrar que son más los parecidos de estos estafadores que las diferencias, ya no solo en los patrones de actuación, sino incluso técnicas de manipulación, coerción, engaño y aislamiento.

Uno de estos estafadores del amor es Albert Cavallé. Un hombre que ha vuelto a sentarse en el banquillo esta misma semana y lleva ya tres sentencias firmes por estafa. Una práctica que, aunque no parece habitual, sí que, lamentablemente lo es, como ha asegurado la lingüista forense: “No es tan extraño. De hecho, si hablamos con conocidos, quizás no hemos caído en manos de estos malhechores que yo relato en el libro pero seguro que conocemos algún caso de alguien que no ha pensado que justamente la han podido estafar o que estuvo a punto de caer. Es que los tenemos en nuestro día a día”.

Y sí que, aunque no todos los estafadores del amor son iguales, la escritora los ha podido dividir en tres tipos que ha explicado a Carlos Herrera en 'Herrera en COPE': los artistas del ligue, los love scam y los estafadores del amor en serie y Queralt ha explicado en el programa cómo es cada tipo. Ella ha aseguradoque“los artistas del ligueserían los menos graves. Son los que no nos engañan tanto sino que únicamente prueban técnicas para ver cómo se puede ligar mejor pero, detrás de esto no hay una estafa económica”. Una cualidad que no comparte con los love scam que según la escritora son “los típicos correos que, a veces nos aparecen, que nos piden dinero pero cuya relación nunca pasa al plano físico”. Un plano que sí que se da en el caso de los estafadores del amor en serie. El último tipo y más peligroso, según ha explicado Sheila Queralt: “Generalmente empiezan su tela de araña en aplicaciones de ligue y que después pasan al plano físico. De hecho, rápidamente pueden llegar a irse a vivir con las víctimas y sí que tienen consecuencias muy muy graves para la salud tanto económica como mental de las víctimas”. Tres tipos que Sheila Queralt desentraña en su nuevo libro y que ayuda a combatir a estos estafadores del amor.