Una mujer se separa, accede a una app de citas y alucina con lo que se encuentra: "Así es todo más difícil"

Sin lugar a dudas, a veces no es nada fácil una ruptura, porque todavía hay muchos lazos que te unen a esa otra persona. Se requiere de mucha paciencia y tiempo para superar el dolor y centrarte en tu vida, y, si toca, volver a encontrar el amor. Es por eso, que muchas personas que se separan de sus parejas, acceden al tiempo a una aplicación de citas para volver a tener pareja.

Es lo que le pasó a Blanca, que acababa de divorciarse y decidió darle una segunda oportunidad al amor entrando en una app. Ahí fue cuando, navegando, encontró a un hombre italiano que, poco a poco, comenzó a conquistala. Él se llamaba Ángelo, y era un empresario que viajaba por el mundo.





Cariñoso, amable y encantador, fue haciendo que poco a poco, Blanca cogiera más confianza con él. "Hablábamos por WhatsApp, audios, videollamadas, y llegué incluso a conocerlo en persona" decía en Fin de Semana.

Sin embargo, algo empezó a chirriar cuando le pidió dinero para poder mantener sus empresas. "Repiten mucho la confianza, cuando sonsiguen ver que tiene tu confianza y eres receptiva es cuando pasan a la fase de acción. Utilizaba mucho la pena, decía que su mujer ha muerto en un accidente catastrófico, intentaba remontar su vida y me dijo que su novia estaba embarazada de su hijo".

Esto es lo que le pasó cuando accedió a la aplicación

Dice que fue a base de mentiras como empezó a engañarla, y a "tejer su telaraña". Le dijo que su empresa de exportación de aceite no iba del todo bien, y que necesitaba unos 3.000 euros. Ella, confiante en su palabra, se lo dio, pero, más tarde, le pidió otros 4.000 euros. Aunque no tenía muy claro para qué lo necesitaba, confiaba tanto en él, que decidió dárselo. Aquí puedes escuchar qué le pasó:

Audio





Sin embargo, empezó a darse cuenta de que algo no iba bien y, con la mosca detrás de la oreja, dejó de pagarle y darle el dinero que él le iba pidiendo. "Cuando me empezó a contar otra vez los problemas me olí algo, en cuanto se dan cuenta de que no les vas a dar dinero, te bloquean y desaparecen" aseguraba Blanca. "Tardé cuatro años en contarlo y fue muy duro. Todo te deja completamente en silencio" explicaba Blanca.

Así es como, estafada y sintiéndose absolutamente vulnerable, decidió ayudar a esas personas estafadas por el amor. Creó la Asociación de Afectados por las Estafas Emocionales, para dar apoyo a esas personas que necesitan contarle a alguien lo que ha sucedido y que, también, necesitan apoyo jurídico.

Qué hacer ante una estafa así

Sheila Queralt es perito judicial y autora de Estafas amorosas, y explicaba en 'Fin de Semana' como estos estafadores captan a las víctimas a través "del anzuelo" del amor en las personas más vulnerables emocionalmente.

"Hay algunos que tienen contacto físico, se convierten en una pareja, y no tienes por qué dudar de que te está estafando cuando te pide dinero" comenzaba diciendo. Por eso, anima a que, si te está pasando, es necesario hablar, porque el silencio está muy presente en este tipo de estafas, ya que las víctimas "suelen sentir vergüenza cuando empiezan a sospechar".

Hay otras veces, eso sí, que el estafador extorsiona a las víctimas con documentos fotográficos o gráficos que tengan de ellas. "Se convertía primero en tu media naranja y luego, cuando son descubiertos, en un villano" decía esta experta.

Por eso, lo que tienes que tener en cuenta es que "la culpa no la tienes tú, es del estafador". Anima, en cualquier caso, a denunciar este tipo de estafas.