Cómo identificar unas gafas de sol falsas de unas auténticas y cuáles te convienen

Hace unos días la Federación Española de Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO) advertía que más de la mitad de las gafas de sol vendidas en España son falsificaciones.

Según sus cifras, solo el 16,9€ de las gafas de sol vendidas en nuestro país se realiza por el canal óptico y tres de cada cuatro se venden en el 'top manta’.

Lo que significa un gran riesgo para nuestros ojos ya que como señalan desde la FEDAO ,"el problema a la hora de usar este tipo de gafas de sol no homologadas reside en que la lente, que cuenta con un tinte que la oscurece, haciendo que la pupila se dilate más, y al no disponer de filtro de luz UV, los rayos penetran en mayor medida hasta la retina”.

Por ello, los profesionales sanitarios recuerdan que antes de utilizar cualquier gafa no homologada sería mejor prescindir de su uso, ya que el ojo cuenta con un sistema natural de protección que contrae la pupila ante la luminosidad excesiva, impidiendo que la radiación penetre en mayor medida.

Además del consabido problema sanitario, el sector lleva años reclamando la vigilancia y cierre de puestos como los del 'top manta', ya que afectan directamente a sus intereses comerciales por permitir la venta de gafas de sol de imitación, que no cumplen con la normativa sanitaria, delante de sus establecimientos.

Por eso, te ofrecemos una serie de recomendaciones que debes tener en cuenta a la hora de comprar unas gafas de sol.

Escaparate de gafas de sol

HOMOLOGADAS Y ETIQUETADO

Antes de nada, lo primero que hay que tener en cuenta es ver que esas gafas de sol son homologadas y que cumplen las normas de calidad óptica necesarias para la correcta protección ocular.

El etiquetado debe llevar obligatoriamente los siguientes datos

CE . Mediante este marcado el fabricante se compromete a cumplir los estándares europeos de seguridad y calidad. Pero ten en cuenta que el símbolo "CE" no implica que se haya pasado ningún control, y además es fácilmente falsificable.

. Mediante este marcado el fabricante se compromete a cumplir los estándares europeos de seguridad y calidad. Pero ten en cuenta que el símbolo "CE" no implica que se haya pasado ningún control, y además es fácilmente falsificable. Categoría del filtro solar. Debe incluirse siempre en la etiqueta para saber en qué situaciones son recomendables las gafas de sol. Van de 0 a 4 en función del grado de protección frente a los rayos UV.

Categoría Tipo de luminosidad Ejemplos de usos indicados 0 Muy baja Para interiroes o esapcios semicubiertos, días nublados y con poca luz 1 Baja Días con luz no muy intensa 2 Media Para caminar por ciudad en un día soleado 3 Fuerte Para ir a la playa 4 Muy fuerte Para ir a la nieve o mar abireto. NO aconsejables para conducir

Información sobre la protección ultravioleta . El consumidor tiene derecho a saber en qué medida (o porcentaje) las gafas de sol que va a comprar le protegerán de los rayos UV.

. El consumidor tiene derecho a saber en qué medida (o porcentaje) las gafas de sol que va a comprar le protegerán de los rayos UV. Identificación del fabricante o distribuidor.

También deben indicar la norma europea de referencia .

. Tipo de embalaje adecuado para su protección.

Instrucciones de uso y de conservación y las advertencias de seguridad (por ejemplo, si no son aptas para conducir, debe figurar la leyenda «No conviene para la conducción de automóviles y usuarios de la carretera» o el pictograma correspondiente).

COLOR DE LOS CRISTALES

Una de las características más atractivas en las gafas de sol es la amplia gama de colores de cristales que existe. Pero cada una tiene su función. Alicia Escuer, directora técnica y de formación de Óptica & Audiología Universitaria, afirma que "no se trata simplemente de un tema estético, sino que cada color tiene sus propias características.

No te debes dejar engañar por el color de las lentes. Algunas blancas filtran el cien por cien de las radiaciones ultravioletas mientras que otras más oscuras no permiten que la luz pase correctamente, lo que favorece una mayor dilatación pupilar y, como consecuencia, un incremento de la radiación UVA que recibe el ojo".

Cristal marrón

Las más recomendadas para deportes al aire libre, no altera la percepción de los colores y reduce el cansancio visual, ya que mejora el contraste y filtra las radiaciones azules. También se recomienda este color para las personas operadas de cataratas o cirugía refractiva y miopes.

Cristal gris

Las más versátiles, puesto que alteran menos la percepción de los colores y son adecuadas para todo tipo de situaciones. Los cristales grises reducen la fatiga ocular, por lo que son ideales para conducir.

Cristal verde

Se recomienda para deportes náuticos y de invierno, ya que reduce la luminosidad sin interferir en la claridad de visión y alteran la percepción de los colores de manera muy mínima. Son adecuadas para hipermétropes.

Cristal amarillo

Ofrecen una gran luminosidad y contraste, aunque no son adecuadas como lente solar. Se pueden utilizar en condiciones de poca luminosidad, como la conducción al amanecer, anochecer o cuando hay niebla; sin embargo no se recomiendan para conducir en días soleados ya que puede provocar errores en la percepción de las luces rojas y verdes de los semáforos y pueden resultar adecuadas para algunas enfermedades de retina.

Cristal naranja

Tampoco se recomiendan para el uso solar, sólo para días con cielos nublados, niebla o poca luz, e incluso para la conducción nocturna. Este color aumenta más el contraste que las gafas de cristal amarillo.

Gafas de sol con cristales azules

LOS MEJORES CRISTALES PARA CONDUCIR

La conducción es una de las actividades en las que una buena elección del color de los cristales de las gafas es fundamental. Si elegimos el color erróneo, nuestra percepción del color del exterior se ve alterada, lo que podría llegar a causar un accidente de tráfico. Por esta razón, los colores más recomendados para conducir son los más neutros: grises y verdes. Y además recomendamos el filtro polarizado que nos aumenta más el contraste y nitidez.

Gafas de sol para conducir

NUNCA DE PLÁSTICO

Lo que los especialistas recomiendan es que entre la montura y el cristal se proteja la totalidad de los ojos, tanto de los rayos solares frontales como laterales, es decir, evita las gafas muy pequeñas o las que se distancien en exceso del ojo. El material es esencial para una correcta visión: las lentes deben ser de cristal u orgánicas pero nunca de plástico. Este consejo es especialmente importante cuando se trata de comprar gafas de sol a los niños porque su cristalino es casi transparente hasta los diez o doce años, lo que provoca que sus ojos sean más sensibles al absorber toda la radiación solar.



No olvides que una exposición al sol sin una correcta protección puede originar importantes lesiones en la córnea y en la retina produciendo conjuntivitis, la afección más habitual, úlceras crónicas y la aparición prematura de cataratas. Algunos dolores intensos de cabeza y determinadas clases de fotofobias, es decir, una intolerancia a la luz, pueden tener su origen en las gafas de sol que no disponen de los filtros necesarios para evitar el paso de la radiación ultravioleta. No olvides que los daños que producen unas gafas inadecuadas no aparecen de manera inmediata sino que se manifiestan años después, cuando poco se puede hacer para atajarlos.

Gafas de sol para niños

CÓMO CUIDAR TUS GAFAS DE SOL

Desde la OCU nos ofrecen los siguientes consejos para mantener nuestras gafas de sol en buen estado y nos duren más tiempo

Mantenlas limpias. La mayoría de fabricantes incluyen una gamuza; utilízala para eliminar las partículas de polvo y suciedad de las lentes (recuerda lavar periódicamente la gamuza). También puedes emplear las toallitas húmedas (y productos similares) que venden para este fin.

Si las gafas están muy sucias, puedes lavarlas con agua y jabón y secarlas con cuidado para que no se rayen.

Usa la funda: es la mejor manera de guardarlas. Evita meterlas directamente en el bolso, en el maletín o en la chaqueta, ya que se pueden doblar, quebrar o arañar.

Procura no dejarlas dentro del coche en verano. Las altas temperaturas podrían llegar a estropearlas o deformarlas.

Utiliza las dos manos para ponértelas y quitártelas. Si lo haces con una sola mano puedes deformar la patilla.