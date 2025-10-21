Pedro Martín, sobre la polémica roja al jugador del Olympiakos contra el Barcelona: "Cuando pones el límite tan bajo provocas expulsiones tan absurdas como estas"

La segunda parte del encuentro del Barcelona - Olympiakos ha estado marcada por la polémica, después de que el equipo griego se quedara con diez jugadores por una expulsión cuando el partido iba 2-1. La jugada, que ha terminado con el futbolista de Olympiacos Hezze fuera del campo en el minuto 57, ha sido muy debatida en 'Tiempo de Juego', donde se ha señalado una presunta simulación de Marc Casadó.

EFE Fermín, Lamine Yamal y Rashford celebran el gol del Barcelona frente al Olympiacos

La jugada llegó en un momento en el que el Barcelona estaba sufriendo porque después de adelantarse 2-0 con un doblete de Fermín, los griegos se habían acercado con un gol de penalti. Después de eso, llegó la expulsión de Hezze que rompió el partido porque a partir de ahí los azulgranas pudieron sentenciar el partido.

Tensión y 'teatro' en el campo

La acción polémica se ha desatado tras un braceo entre Hezze y Marc Casadó. Según Paco González y Pedro Martín, el futbolista del equipo rival exageró el contacto, calificando la acción de "teatro" y considerando que "finge". Esta situación ha provocado la ira del entrenador de Olympiacos, José Luis Mendilibar, quien ha protestado enérgicamente pidiendo que el árbitro revisara la jugada en el VAR por un "golpe que debe ser si acaso un roce".

Todas las amarillas que sacaron, todas eran evitables" Paco González Director Tiempo de Juego

El protocolo del VAR, a debate

La petición de Mendilibar no ha podido ser atendida, y el motivo reside en el funcionamiento del videoarbitraje. Tal y como se ha explicado durante la retransmisión, el árbitro no puede pedir el VAR para una acción de este tipo. Es el propio VAR el que debe llamar al colegiado, y dado que la jugada no entraba dentro del protocolo para revisar una segunda amarilla, la decisión del campo se ha mantenido sin cambios.

Cuando pones el límite tan bajo provocas expulsiones tan absurdas" Pedro Martín Comentarista arbitral

El árbitro, señalado

Según el análisis de Pedro Martín en 'Tiempo de Juego', el árbitro suizo del encuentro "se ha buscado él solito" la expulsión. El colaborador ha criticado duramente su criterio, afirmando que tomó un camino que inevitablemente llevaba a una expulsión. "Todas las amarillas que sacaron, todas eran evitables y cuando pones el límite tan bajo provocas expulsiones tan absurdas".