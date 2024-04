Va a comer a un restaurante en Valencia y alucina con lo que hacen los cocineros antes de servirle la comida

Las reseñas se han convertido en las protagonistas de las redes sociales, ya que los clientes de bares y restaurantes son aficionados a dejar constancia de sus experiencias, tanto buenas como malas, en Google.

No obstante, muchas veces los comentarios negativos van más allá del propio servicio y son incluso faltas de respeto. En otras ocasiones, sin embargo, los clientes optan por utilizar todo tipo de metáforas, símiles e incluso hipérboles para dar a conocer sus experiencias. Y esto es lo que hizo Hugo Díaz, un usuario que dejó esta reseña sobre su comida en el Restaurante Don Pepe, en Tavernes de la Valldigna, en Valencia.

La experiencia viral de este hombre en un restaurante en Tavernes

Esta reseña hemos podido conocerla gracias a la cuenta de X @soycamarero, que habitualmente publica comentarios de clientes o respuestas de propietarios de bares y restaurantes a reseñas injustas. En este caso, este hombre lanzaba un "aviso a los humanos" sobre su experiencia en el restaurante.

A continuación, el cliente asegura que está "totalmente recomendado no ir en la vida a este restaurante si quieres mantener tu esperanza de vida intacta", agrega. La reseña continúa: "Estamos yendo al Ayuntamiento de Tavernes para pedir el historial de enfermos y fallecidos tras comer en el Restaurante Don Pepe, esperamos llegar hasta allí sin que nos hayan salido un brazo más, un sexto dedo o se nos caiga la nariz, el ojo o algo así...".

Este hombre apuntaba que la comida estaba "malísima", pero también "mal presentada". A todo esto agregó que "huele rarísima". Por lo visto "sabe peor que rara" y lejos de quedarse ahí, añade: "Toda dura, pasada... No hay ni agua en el baño para lavarte la cara y despertar de la pesadilla entre un plato y otro. No saben ni la comida que has pedido, no se saben su propio menú, ofertan cosas que luego no tienen, 6 personas trabajando para uno de los servicios más penosos que he visto en la vida, ni el café está bueno", critica el hombre.

Seguidamente, asegura con sarcasmo: "He ido al final de la comida corriendo a la playa y he chupado una medusa que había muerta en la arena, ha sido lo mejor de toda la comida".

La reseña no acaba ahí y pide a los trabajadores que "mientras hacen los platos no se chupen los dedos con mi comida mientras emplatan, que se escondan un poco para tocarse la nariz si trabajan en cocina, ya que lo que vas a ver en el plato es lamentable, por lo menos que no den alas a la imaginación para no pensar en cosas raras cuando ves el aliño verde de la comida".

Seguidamente, compara su experiencia en este restaurante con "la casa del terror" y asegura que es "susto tras susto, sales de allí pensando que todo lo que has visto tiene que ser mentira... salvemos a los humanos, no al Restaurante Don Pepe", apunta. En último lugar, agrega una posdata: "Hemos conocido a cinco de las personas que trabajan allí. Lamentablemente, entre todos ellos no suman un cerebro", concluye finalmente.





Comentarios en redes sociales

Un post que ya ha obtenido todo tipo de respuestas: "Y digo yo... Si está tan malo; ¿por qué no lo dicen en el primer bocado y se van?", se pregunta un usuario de esta red social.

Hay otro que ratifica lo que dijo el cliente: "Tengo un apartamento justo en la misma calle del Don Pepe, y doy fe que se come fatal allí", le dio la razón. "Como la crítica es gratis, suelen pasar estás cosas vengativas", comentó otra.