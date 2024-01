Las reseñas se han convertido en las protagonistas de las redes sociales, ya que los clientes de los bares y restaurantes suelen dejar dejan constancia de sus experiencias en Google, ya sean buenas o malas.

Normalmente, los propietarios y trabajadores suelen responder a las reseñas y comentarios negativos, como es lógico, para salir en defensa de su negocio. No obstante, no siempre es así. Y aunque parezca mentira, hay quienes incluso responden a las reseñas positivas. Y esto es lo que ha ocurrido con el propietario del Bar Pejín, en San Vicente de la Barquera (Cantabria).





El propietario, si bien es cierto que no responde a todos y cada uno de los comentarios que recibe, la gran mayoría positivos, sí es cierto que tiene una particular forma de responder a los comentarios que no terminan de agradarle y por ese motivo se ha hecho viral en X, el antiguo Twitter.

El dueño de un bar de Cantabria se hace viral por la forma en la que responde a las reseñas

Gracias a la cuenta de X @SoyCamarero, hemos conocido este caso. Y ha sido después de que haya compartido varias capturas de pantalla de diversos comentarios.

"Servicio lento, raciones escasísimas. Mejillones al vapor secos y sin limpiar, además de haber mejillones contados,13 para ser más exactos. Íbamos con las expectativas muy altas y decepción auténtica. El plato de ranas a la mitad… Por decir algo bueno, las cañas están bien tiradas", escribe el usuario de Google 'Han dlHB'.





Una premisa a la que el propietario respondió: "Qué bien cuentas los mejillones. ¿Cuántos querías, 40? Quédate en casa, por favor, y deja ir por ahí contando las cosas".





No es, sin embargo, la única respuesta, tal vez un poco fuera de lugar, que ha hecho este propietario. "Un menú bastante cutre y una atención decepcionante", fue otro comentario que recibió este bar. El dueño, una vez más, respondió: "Como eres el único que piensa así, hazte mirar quién es el cutre. Si no salieras de tu casa cutre, harías un favor a la humanidad".

De nuevo, según muchos usuarios, se trata de un comentario un tanto desafortunado. Incluso a quienes no escriben ningún tipo de texto, pero sí ponen malas valoraciones: "Gracias por tu puntuación, llevo un mes cerrado así que o tardas mucho en puntuar o no sabes dónde estás, pinao".





Críticas de los usuarios a las respuestas del propietario de este bar

Lejos de la interpretación y dejando a un lado si estas respuestas son o no apropiadas, los usuarios han criticado duramente muchas de estas respuestas.

"Pues visto lo visto tienen razón los clientes", escribe una seguidora de esta cuenta. "Qué agradables", agrega otro.

"No me gusta nada la actitud de quien recibe las críticas. ¡Qué poco espíritu de crítica, que soberbio!", critica otra usuaria.





"Hasta a quienes le dan 4 estrellas", escribe otro usuario que, además, adjunta dos capturas de pantalla de una reseña positiva, con cuatro estrellas de valoración. Una reseña a la que también respondió el propietario.