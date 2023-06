La característica de los españoles que más choca a los extranjeros: ni el Covid-19 pudo con ello

Abandonar tu hogar y adaptarte a un modo de vida completamente distinto al que tenías antes es un choque muy importante. En España somos un país de costumbres y tradiciones muy arraigadas. Muchas de las cosas que hacemos como sociedad de forma de diaria pueden llamar la atención de aquellas personas que viven en el resto del mundo. Aunque con la globalización se suelen difuminar, la cultura e historia han hecho de nuestro país un líder mundial que provocan miradas de envidia entre los extranjeros. Sus tapas gratis, sus horarios tan dispares que provocan que el ocio nocturno sea muy peculiar, así como las famosas persianas son algunos ejemplos.

Todas estas cuestiones han evidenciado que los españoles sean algo diferentes al resto de los países en cuanto a la cultura subyacente, más allá de los estereotipos que se han trasladado al mundo. Si vas a ir a vivir a España o vas a pasar un largo periodo de tiempo en el país, te darás cuenta por qué se practican y te parecerán de lo más inteligentes. Aunque descubrir cómo se vive en otros lugares del mundo abre tu mente y tiene múltiples beneficios, estas diferencias también pueden llegar a crear momentos incómodos.

Audio





Poco trabajadores, dormilones, fiesteros, prepotentes, chulos... Así es como nos describen en el extranjero. Obviamente nada de esto es lo que nos representa y está claro que en todos los países existen tipos de personas, pero no por matar un perro... El trillado "Spain is different" cobra sentido con algunas de las costumbres que tenemos y que los extranjeros no entienden. España es uno de los destinos favoritos de los extranjeros y se sitúa en el tercer puesto de los países más visitados. Solo en 2022 más de 70 millones de turistas internacionales viajaron hasta aquí.

La costumbre española que resulta incómoda para los extranjeros

Por ejemplo, cenamos muy tarde y salimos de fiesta a quemar la noche. La diversión fuera de nuestras fronteras nada tiene que ver con la nuestra, es raro encontrar algún país donde las discos cierren después de las tres. Viajar es un placer, pero cuando lo hacemos echamos mucho de menos la juerga propia, y ellos, al revés, están deseando venir para disfrutarla. Además, hay muchísimos locales nocturnos o tiendas 24h que debemos mantener abiertos, ya que el turismo y ocio nocturno son uno de nuestros principales ingresos.

Pero la costumbre que no aguantan los extranjeros es que somos besucones. Si en una calle de cien metros nos encontráramos a veinte personas a las que conocemos, daríamos besos a todas. Para unos es una fórmula cordial y cercana, y para otros, en cambio, raya en la imprudencia. Guste o no, es una costumbre muy española y que a veces los extranjeros ven raro. Pero para nosotros es de lo más normal. Además, hay países que dan tres o cuatro besos. Esos sí que resultan raros.

