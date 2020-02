El calvario de Fran Álvarez: los motivos por los que no pudo terminar su proceso de rehabilitación

El mundo del corazón se sobresaltó el pasado domingo por la tarde por una noticia totalmente inesperada: Fran Álvarez, el exmarido de Belén Esteban, era encontrado sin vida en su casa. Tenía solo 43 años. "Él tenía que ir a trabajar y no fue. Mandaron a unas de las empleadas del bar a su casa y cuando han abierto la puerta se lo han encontrado sin vida encima de la cama", contó el periodista Aurelio Manzano en el programa "Viva la vida".

La noticia dejó en shock a la audiencia. Fran Álvarez era muy conocido por haber estado casado con Belén Esteban, una amiga de toda la vida del barrio de San Blas. El matrimonio entre Belén y Fran, que se celebró en junio de 2008, pasó por numerosos altibajos y acabó en divorcio cinco años después del enlace: Tras la separación, Fran volvió a ocuparse del negocio familiar (un bar) con su padre y Belén mantiene en la actualidad una relación con Miguel Marcos. De momento, Belén Esteban no se ha pronunciado. Aunque sí se la ha visto paseando vestida de negro riguroso y con mala cara. “La noticia le ha supuesto un shock”, aseguró su compañera Gema López en ‘Sálvame’. Belén se encontraría abatida al ponerse en la piel de los que habían sido sus suegros durante tanto tiempo. “La madre había sufrido una pérdida hacía tiempo y Fran era un poco su ojito derecho”, comentó Gema en el programa.

Mientras, la revista ‘Lecturas’ ha publicado este miércoles el motivo por el Fran Álvarez no pudo seguir con su rehabilitación y no logró desintoxicarse, algo que él mismo les contó. "Rocé el infierno con la bebida. Eso me llevó también a coquetear con otras sustancias. Fue mi mayor desgracia", señaló hace cuatros al mismo medio. Agobiado y completamente derrotado por sus adicciones, acudió a ‘Proyecto hombre’ para desintoxicarse y poder comenzar una nueva vida. Pero el camarero tuvo que abandonar el centro tras incumplir las reglas de la clínica al iniciar una relación con una de las pacientes. Cuatro días antes de su fallecimiento, se le comunicó que no cumplía con uno de los requisitos exigidos para poder ser internado de nuevo. Al parecer, su analítica delataba que había seguido consumiendo sustancias. Una resolución que podría haber minado su estado de ánimo según 'Lecturas'.